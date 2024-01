Malo: i carri protagonisti della sfilata del centenario

E’ già tempo di carri allegorici. Il ricco cartellone del centenario del Carnevale di Malo promosso da Pro Malo e Comune, propone per domenica 4 febbraio la prima delle quattro sfilate valide per l’assegnazione della “pessa”. Dopo il successo del Carnevale di bambini, tocca ora ai veri protagonisti della manifestazione.

Il fine settimana viene tuttavia anticipato da cabaret e musica in programma al cinema Aurora sabato 3 alle 21, con l’esibizione dei Bigols in “Ride bene chi ride con noi”, accompagnati dalla band Blizzards. L’ingresso è libero.

LA SFILATA

il programma di domenica è fitto, con l’apertura a palazzo Casabianca della mostra “Il Carnevale e il suo fascino” dove è prevista un’esibizione della locale scuola di danza alle 17,30.

La sfilata dei carri in centro storico inizia alle 14,30, presentata dai mattatori Elena Frigo e Marco Festa. Sarà aperta dal carro del Ciaci, simbolo carnevalesco maladense, con la novità dell’auto del Ciaci.

Tre i gruppi che parteciperanno (Amici del Carnevale, Maloskin e Quelli dell’ultimo banco, composto da giovani futuri carristi), mentre i carri saranno cinque, di cui uno fuori concorso.

In gara ci sono “Il vero senso del Carnevale” della compagnia Gli ultimi del millennio, “L’artista” di Quelli del centro, “Coloriamo il nostro futuro” di Molina & company e “Fantastici artefici” della Vecchia guardia.

Sfileranno anche i carristi di Santomio con “Pezzo da 100”. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento della capienza disponibile.

INIZIATIVE COLLEGATE

Oltre all’apertura della mostra alla Casabianca con esibizione di danza, da segnalare il Carnevale dei ragazzi con l’esposizione, nella sala consiliare ex chiesetta di San Bernardino, dei plastici e bozzetti realizzati dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, seguiti dagli insegnanti Cristina Ceola e Osvaldo Locci.

Sarà presente il disegnatore e illustratore Gabriele Scotolati, autore della sovracopertina del libro sul centenario, che realizzerà caricature dei bimbi in maschera. Saranno predisposte, per tutte e quattro le sfilate del 4, 11, 13 e 18 febbraio, alcune aree ulteriori di sosta per i veicoli.

Responsabile dei Servizi al Cittadino Comune di Malo