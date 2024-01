A Friola di Pozzoleone – Cs LAV Bassano: ritrovato un gatto morto chiuso in un sacchetto.

Domenica la nostra associazione LAV sede territoriale di Bassano ha ricevuto una segnalazione di una persona che passeggiando con il proprio cane aveva notato un sacchetto buttato in un campo e con uno sguardo più attento ha fatto la macabra scoperta, all’ interno c’era un gatto morto.

Lunedi due nostri volontari si sono recati sul posto e hanno contattato i carabinieri di Sandrigo che sono intervenuti tempestivamente facendo i rilievi necessari e redigendo un verbale. Si tratta di un gatto rosso adulto probabilmente maschio data la grande stazza. Purtroppo non è possibile capire al momento le cause della morte. Ma il fatto che sia stato abbandonato in quel modo fa pensare ad una morte violenta causata da qualcuno che poi ha abbandonato il corpo in quel campo.

è stato portato alla Asl veterinaria di Vicenza. Per l’esame autoptico così da capire le cause del decesso. La nostra associazione ha sporto denuncia presso i carabinieri di Bassano. Fatti di questo tipo si ripetono continuamente. Ricordiamo che la scorsa settimana l’associazione ENPA di Bassano e’ intervenuta per il caso di tre gatti morti chiusi in sacchi a Rosà. Oltre che i numerosi casi ritrovamento di bocconi avvelenati nei comuni di Nove, Rubbio e Borso del Grappa.

Sembra che nel nostro territorio ci siano individui mal-intenzionati, dediti allo sterminio di animali d’affezione; un comportamento inquietante. E’ importante sapere che alcuni studi in psicologia affermano che Il maltrattamento verso gli animali è sia un fattore predisponente alla violenza sociale sia, allo stesso tempo, una conseguenza di essa.

Va ricordato

Che gli animali d’affezione sono tutelati dalla Legge. Chi commette reato di maltrattamento e uccisione viene punito penalmente (Art 544 bis e ter del codice penale). Noi continueremo a vigilare e ringraziamo i Carabinieri e la Asl veterinaria di Vicenza che si sono dimostrati attenti e sensibili.

Chiediamo ai cittadini di fare attenzione ai propri animali, visto quanto sta succedendo nel territorio e di segnalare alle autorità o alla LAV informazioni utili a trovare questi malfattori.

Direttivo della LAV di Bassano – Silvia Lovat

LAV Onlus Sede Territoriale di Bassano del Grappa

tel: 348.0407684

Gli incontri si tengono ogni primo e terzo martedì del mese alle 21:20

e-mail: lav.bassanodelgrappa@lav.it

facebook LAV Bassano del Grappa pagina ufficiale:https://www.facebook.com/LAVBassanodelGrappa/ ; gruppo pubblico:https://www.facebook.com/groups/105411892829476/

sito web: https://www.lav.it/sedi/bassano-del-grappa

per donazioni/iscrizioni-rinnovi CC BANCA PROSSIMA Codice IBAN : IT62J0306909606100000139844

Il tuo 5xMille alla LAV, salverai milioni di animali. Un piccolo gesto che non costa nulla, ma vuol dire molto.

Codice fiscale: 80426840585