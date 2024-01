Gran Galà dello Sport 2024 a Bassano del Grappa

Pubblicato l’avviso per le candidature ai premi – Gran Galà dello Sport 2024

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende premiare, in occasione della manifestazione Gran Galà dello Sport 2024, atleti ed atlete di Bassano del Grappa, che si siano distinti nell’anno sportivo 2022/2023 con risultati e comportamenti meritevoli.

Tre le tipologie dei premi in palio:

“Premio per meriti sportivi”, destinato ad atleti, squadre sportive, dirigenti, istruttori, promotori, giudici di gara sportivi di Bassano del Grappa, che abbiano onorato lo sport con risultati di prestigio regionale, nazionale, internazionale, o che, nell’ambito della propria società, federazione o ente di promozione, abbiano contribuito a promuovere i valori dello sport e ad elevare la qualità dello sport a livello locale, regionale, nazionale.

“Premio stella giallorossa”, da assegnare a persona o squadra che abbia ottenuto un prestigioso risultato sportivo, a livello nazionale, europeo, internazionale, e quindi dato un contribuito significativo e determinante allo sviluppo e al miglioramento della qualità dello sport.

Premio “Fair play” da assegnare a persona, squadra, associazione o società sportiva che abbia dimostrato un particolare comportamento leale e corretto in campo o che si sia distinto per particolare sensibilità in ambito sportivo o sociale.

Elena Pavan

“Vogliamo celebrare il grande sport bassanese – commenta il Sindaco Elena Pavan – con tutti gli atleti che ogni giorno si impegnano per i migliori risultati. Allo stesso tempo vogliamo premiare le società sportive, anche per la loro funzione sociale nei confronti dei giovani. Sarà una grande festa e siamo pronti a viverla al meglio”.

Mariano Scotton

“Credo sia un momento importante per i nostri atleti e per le società sportive – sottolinea l’Assessore allo Sport Mariano Scotton – che vedono riconosciuti dalla città il loro impegno e i loro risultati e questo può essere un ulteriore stimolo a fare sempre di più e sempre meglio. Sport significa salute, aggregazione, socialità, benessere: è importante sostenere e affiancare le giovani generazioni in questo percorso”.

Requisito necessario per l’attribuzione dei premi: essere residenti a Bassano del Grappa, o tesserati presso una società sportiva con sede in città, oppure essere associazioni/società sportive con sede a Bassano del Grappa, oppure ancora essere squadre sportive appartenenti a associazioni/società sportive con sede a Bassano del Grappa.

Candidature

La segnalazione delle candidature, da presentare entro le ore 23.59 di domenica 11 febbraio 2024 tramite posta elettronica certificata (protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it) o tramite consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Via Matteotti n. 39; dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15, giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.30), può essere effettuata da: società/associazioni sportive; enti di promozione sportiva; federazioni sportive; enti pubblici; istituti scolastici.

L’attribuzione dei premi spetta alla Giunta Comunale, previa valutazione del merito tecnico riservata ad apposita Commissione all’interno della Consulta dello Sport ed un rappresentante del CONI.

Per informazioni: Ufficio Sport – Via Jacopo da Ponte, 37 – tel. 0424 519 139/143/148, (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00); e-mail: sport@comune.bassano.vi.it

Avviso e modulistica sono reperibili nel sito internet www.comune.bassano.vi.it

Bassano del Grappa, 31 gennaio 2024

