Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – CoESPU: inaugurazione Anno Accademico 2024

Il Vice Comandante dell’Arma dei Carabinieri

PRESENZIA

all’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2024 del CoESPU

Oggi pomeriggio, alla presenza del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, il CoESPU – Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (www.coespu.org), il “think tank” operativo a guida Arma dei Carabinieri che contribuisce a espandere le capacità delle Organizzazioni Internazionali mondiali per le operazioni di supporto della pace sotto l’egida delle Nazioni Unite, e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (US Department of State – US DoS – https://www.state.gov/) che, attraverso il programma denominato Global Peace Operations Initiative (GPOI – https://2009-2017.state.gov/t/pm/ppa/gpoi/), sostiene finanziariamente il progetto, celebrerà l’inaugurazione del proprio Anno Accademico 2024 .

Presenti all’evento, tra gli altri,

il Prefetto della Provincia di Vicenza, Dott. Salvatore Caccamo,

il Questore, dott. Dario Sallustio,

il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giuseppe Moscati,

il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Cosmo Virgilio,

la Direttrice della Casa Circondariale di Vicenza, d.ssa Lucia Traetta

il Vice Sindaco della Città di Vicenza, d.ssa Isabella Sala.

Saranno inoltre presenti dei Professori delle Università di Padova e Trento e una rappresentanza di studenti del Liceo Pigafetta e alcuni.

La cerimonia si aprirà con il saluto del Direttore del Centro, Generale di Brigata Giuseppe De Magistris .

A seguire

Prenderanno la parola, in presenza o in modalità virtuale, diverse Autorità di caratura internazionale, tra le quali, in rappresentanza delle Autorità statunitensi, con cui il Centro di Eccellenza sviluppa una partnership strategica sin dalla sua istituzione nel 2005, Ms Jennifer Pulliam , responsabile della Global Peace Operations Initiative del Dipartimento di Stato Americano, e il Commissioner Jun Tan , Deputy Police Adviser delle Nazioni Unite.

Fiore all’occhiello dell’evento, saranno la lectio magistralis del Professor Franco Strazzari, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e la presentazione del libro “Responsibility Regimes for International Peace Operations”, scritto dall’Avvocato vicentino Eleonora Branca.

L’avvenimento

Che consolida il ruolo del CoESPU quale Centro di Alti Studi e polo dottrinale di eccellenza, unico nel suo genere, che ha finora condotto 76 programmi d’internship con dottorandi e studenti provenienti da numerosi Atenei di tutto il mondo, si concluderà con l’intervento del Vice Comandante dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta che, al termine del proprio discorso, dichiarerà aperto l’Anno Accademico 2024.

Lucio De Angelis, Maggiore (OF3), ITA Carabinieri

Press and Public Information Officer del CoESPU – Social Media Manager

Capo Redattore del “The CoESPU Magazine” e del “The CoESPU Magazine – Advanced Studies”.