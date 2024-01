Cambiamento: al via la mostra con le foto Progetto Giovani Thiene

Apre i battenti la mostra “Cambiamento”, a Palazzo Cornaggia le opere dei giovani del Laboratorio di fotografia del Progetto Giovani Thiene

Saranno esposte al primo piano della Biblioteca Civica di Thiene le foto dei giovani che hanno partecipato al Laboratorio di fotografia promosso dal Progetto Giovani Thiene.

La Mostra è costituita da una ventina di opere con cui i giovani hanno voluto raccontare il Cambiamento.

I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al Laboratorio nell’autunno scorso hanno, infatti, sperimentato le basi della fotografia, sia con macchina fotografica sia con smartphone, approfondendo linguaggi e stili. Assieme a loro si è voluto riflettere, attraverso il linguaggio delle immagini, sul cambiamento personale, sociale e ambientale.

L’esposizione è il frutto di questa esperienza ed è visitabile dal 1° al 21 Febbraio 2024 con ingresso libero.

Questo è stato uno tra i numerosi Laboratori gratuiti per giovani dai 12 ai 20 anni promossi dal Comune di Thiene in collaborazione con la Cooperativa sociale Radicà tra Novembre 2023 e Gennaio 2024.

Il progetto ha coinvolto attivamente nel complesso circa cinquanta giovani che si sono cimentati nel fumetto, nella fotografia e nel riciclo creativo.

Commenta il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili, Alaeddine Kaabouri:

«Ringrazio la Cooperativa sociale Radicà, gli operatori e i maestri che hanno messo a disposizione le loro competenze per la realizzazione di questi progetti. Ringrazio anche i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con entusiasmo e impegno. I laboratori gratuiti per i giovani sono solo uno dei tanti interventi che il Comune di Thiene sta mettendo in campo per promuovere la partecipazione e l’inclusione dei giovani nella vita della nostra comunità. Continueremo a lavorare per offrire ai nostri giovani opportunità di crescita e di sviluppo, perché crediamo che siano il nostro futuro».

Thiene, 31 gennaio 2024

Fonte: ufficio Stampa – Comune di Thiene (VI)