Montecchio Maggiore (VI) mercoledì 31 gennaio 2024 – Pedemontana e Sanità – Cronaca di un buco annunciato

Mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 20.45

Sala civica in Corte delle Filande n. 4

Montecchio Maggiore (VI)

Organizzato dai Circoli PD Ovest Vicentino (Montecchio Maggiore – Arzignano – Montebello – Gambellara – Brendola).

Questa grande opera dopo aver divorato 900 ettari di terreno fertile e di biodiversità ora si appresta a divorare le casse regionali del Veneto.

La Regione, infatti, se da una parte incasserà i pedaggi, di gran lunga inferiori alle ottimistiche previsioni dato il loro elevato prezzo, dall’altra dovrà corrispondere per 39 anni un canone prestabilito alla società concessionaria, l’italo-spagnola SIS.

Si parlerà di questa grave situazione che sta causando tagli ai servizi fondamentali che si dovrebbero garantire ai cittadini, in particolare nella sanità, ma anche per tutti gli interventi per la messa in sicurezza stradale richiesti dai Comuni veneti e per la metropolitana di superficie.

Dopo l’introduzione di Davide del Sale, Segretario di Circolo PD di Montecchio Maggiore, relazioneranno i Consiglieri regionali PD Andrea Zanoni, Presidente della Commissione Legalità, e Chiara Luisetto, componente della Commissione Sanità.

Pedemontana e Sanità: cronaca di un buco annunciato

Andrea Zanoni

(Treviso, 26 agosto 1965) è un politico italiano,Presidente della Commissione Legalità e membro della Commissione Ambiente del Consiglio Regionale del Veneto, già Vicepresidente Della Commissione Ambiente del Consiglio Regionale Veneto ed Europarlamentare dal 2011, ambientalista e animalista.