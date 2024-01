Pallacanestro Vicenza decisamente sottotono. Faenza non dà scampo

– I romagnoli chiudono il match in soli venti minuti. Poi il tabellino e quindi il commento. S’interrompe a tre la striscia di successi consecutivi interni della Civitus Pallacanestro Vicenza, iniziata lo scorso nove dicembre con la Virtus Padova. E’ la R aggisolaris Faenza a riportare tutti con i piedi per terra.

Civitus Allianz Vicenza – Blacks Faenza 55-83 (10-22, 13-26, 21-15, 11-20)

Allenatore Vicenza: Cilio

Allenatore Faenza: Lotesoriere

Uscito per cinque falli Terenzi. Arbitri: Correale di San Donà di Piave e Guercio di Ancona.

PalaGoldoni espugnato

83 a 55 , insomma un trentello annichilente subito da una squadra , quella biancorossa, che per lunghi tratti è sembrata quella svogliata ed inconcludente d’inizio stagione. Un quintetto indecifrabile che si è presentato all’appuntamento senza Lurini, scavigliato nell’allenamento di venerdì e con Ambrosetti ancora ai box per la quinta domenica consecutiva.

Inequivocabile la prova di forza dei Blacks faentini peraltro dotati di un collettivo davvero importante, che hanno il merito di azzannare la partita da subito facendo valere la maggior fisicità, un mix letale completato dalle alte percentuali offensive.

All’intervallo lungo 48 a 23 per gli ospiti, con le mani sul bottino pieno. In casa Vicenza riferiscono di un Cilio furibondo con i giocatori per l’andamento dei primi venti minuti. La classifica è brutta, con la salvezza diretta tornata distante quattro punti. E sabato prossimo con il viaggio a Taranto prende il via un febbraio probabilmente decisivo per le sorti della squadra berica, in quanto infarcito di scontri diretti da conquistare assolutamente, se si vuole uscire dalle sabbie mobili.

PRIMO QUARTO

Faenza parte forte trascinata da Tomasini che realizza dieci punti nel 16-7 iniziale. Per Vicenza non è proprio serata, con tanti errori al tiro e con una fragilità difensiva che concede troppi rimbalzi a Poggi e Poletti entrambi autori di una doppia-doppia di punti e rimbalzi. Gli ospiti dominano e per loro non è certo difficile chiudere la prima frazione avanti 22-10.

SECONDO QUARTO

I Blacks stringono anche le maglie difensive, mantenendo un attacco assai produttivo, quasi dilagante. Vico insacca la tripla del 31-16. E’ un monologo. Siberna con il tiro da tre dall’angolo allo scadere fissa il 48 a 23. Il secondo tempo ripropone una Faenza ultra determinata e dalle ampie rotazioni che arriva a toccare il+ 30 (56-26) .

Pallacanestro Vicenza ha una reazione d’orgoglio e arriva fino al -19 ( 44 a 63 ), davvero poca roba, anzi i faentini riprendono a macinare fino all’ 83-55 finale.

Foto in copertina: Fabio Bugatti

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

