Migross Asiago ritrova il sorriso contro il Val Pusteria!

Vittoria e tre punti per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che interrompe il digiuno contro il Val Pusteria all’Odegar, imponendosi con il risultato di 6-3.

Barrasso deve fare ancora i conti con le assenze di Fazio, Gios e Stevan, a cui si aggiunge quella di Porco.

Partenza stellare della Migross Asiago

Al primo affondo va in rete con Gennaro, che riceve a rimorchio da Ierullo e non lascia scampo al goalie ospite. Il Val Pusteria nei minuti seguenti prova a fare la partita, ma senza riuscire ad impensierire veramente De Filippo. Tra il 7′ e l’8′ i Giallorossi bombardano Bernard con i tiri pericolosi di Rapuzzi, Beaulieu e Rigoni #89, ma il portiere altoatesino si fa trovare pronto. A metà frazione l’Asiago riparte in velocità, Ierullo entra nel terzo d’attacco sulla sinistra e mette il disco con il contagiri per Rapuzzi, che accorre sul secondo palo e sigla il 2-0. Poco dopo penalità per Deluca e Asiago che va ad un passo dalla terza marcatura con Rapuzzi, che viene lanciato in porta da Ierullo, ma si fa ipnotizzare da Bernard.

In inferiorità numerica i Lupi tentano di riaprire la partita con Berger, che riceve da Schofield senza riuscire, però, a battere De Filippo. Il goal ospite arriva un minuto più tardi, al 13′, con Schofield, che riceve da Morley e spedisce il disco all’incrocio dei pali. Subito dopo la rete, Frycklund finisce in panca puniti, ma l’unica vera occasione per gli Stellati è rappresentata da un tiro al volo da parte di Ierullo, neutralizzato da Bernard. Negli ultimi minuti, l’Asiago deve difendersi in inferiorità numerica per una penalità comminata a Castlunger e lo fa bene, concedendo poco al Val Pusteria.

Secondo tempo

Molto positivo per la Migross Asiago, che si rende pericoloso fin dai primi minuti dalle parti di Bernard.

Al 3′ penalità per Messner e Stellati che giocano un gran powerplay che porta a diverse conclusioni, in particolare una deviata sotto porta da Michele Marchetti con il disco che termina alto.

Al 5′ con le squadre appena tornate in parità numerica, Petan scappa in contropiede, ma a tu per tu con De Filippo non riesce ad impattare il risultato.

Al 8′ Asiago nuovamente in powerplay e ad un passo dal terzo goal con una conclusione di Vallati, prima deviata da un difensore e poi salvata da Bernard.

Al 12′ è di nuovo Rapuzzi ad impensierire il portiere ospite con una doppia conclusione.

Poco più tardi penalità per Gazzola, ma Asiago che contiene bene i gialloneri. Al 15′ il Val Pusteria perde un disco nel terzo di difesa, Ierullo se lo prende e lo serve a Rapuzzi, ma il suo tiro viene fermato da Bernard. L’Asiago continua a premere in avanti fino alla fine: al 17′ ci prova Rigoni #89, al 19′ prima Finoro, in situazione di due contro uno, poi con un’incursione di Michele Marchetti, ma Bernard fa buona guardia.

Terzo periodo

Ad inizio terzo periodo gli ospiti pervengono al pareggio sfruttando un disimpegno errato dei Giallorossi: Morley recupera il puck, uno-due con Petan e la rete del 2-2 è cosa fatta. L’Asiago rimedia un paio di minuti dopo con Castlunger, che dalla distanza sorprende Bernard e riporta avanti i suoi. Le emozioni continuano e all’8′ arriva il nuovo pareggio del Val Pusteria, che riesce ad insaccare il 3-3 con Akeson, che infila tra le gambe di De Filippo il disco dopo averlo recuperato nel terzo d’attacco.

Un minuto dopo Frycklund si fa spedire in panca puniti per quatto minuti come conseguenza di un bastone finito al volto di Casetti. L’Asiago non perde tempo e si riporta avanti con Oksanen, che scende sulla destra e fredda Bernard sul primo palo. Il Val Pusteria prova a reagire, ma i Leoni colpiscono in contropiede: disco di Misley per Finoro, che scappa in contropiede e spara in rete il quinto goal per i suoi. Un minuto dopo Beaulieu piazza la sesta rete con un tiro al volo, ma il goal non viene convalidato per ostruzione sul portiere.

Nei minuti conclusivi i gialloneri provano la carta del sesto uomo di movimento sul ghiaccio, ma a chiudere i conti ci pensa Ierullo con un goal a porta vuota.

La Migross Supermercati Asiago Hockey ritrova il sorriso contro una delle grandi rivali in ICE Hockey League e ora avrà qualche giorno per rifiatare e prepararsi alla trasferta nel Vorarlberg di venerdì prossimo.

Formazione Asiago:

De Filippo (Bortoli), Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Beaulieu, Rigoni F., Misley, Ierullo, Rigoni F., Gennaro, Oksanen, Rapuzzi, Zampieri, Marchetti M., Finoro, Castlunger, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Val Pusteria:

Bernard (Rabanser), Messner, Althuber, Stanton, Atwal, Kasastul, Glira, Ege, Ohler, Berger, Mantinger, Schofield, Sill, Hasler, Andergassen, Deluca, Frycklund, Akeson, Petan, Morley.

Coach: Vuorinen.

Arbitri: Berneker, Schauer. Linesmen: Mantovani, Rigoni.

Foto di Vito De Romeo – Fonte (www.asiagohockey.it)