Luisetto (Pd): Ater Vicenza, costruzione nuovi alloggi

“Progetto virtuoso, ma serve cambio di rotta a livello nazionale e regionale”. – Ater Vicenza, costruzione nuovi alloggi. Luisetto (Pd).

“L’avvio dei lavori per la realizzazione di 48 nuovi alloggi da parte di Ater Vicenza presentato questa mattina rappresenta una risposta virtuosa al crescente bisogno di soluzioni abitative per le persone e nuclei fragili. Un segnale importante che ha bisogno di essere supportato dalla politica: è infatti necessario un cambio di rotta a livello nazionale e regionale quando si parla di diritto alla casa”.

Chiara Luisetto

A dirlo la consigliera regionale del Pd Veneto, Chiara Luisetto, presente oggi alla conferenza stampa di Ater Vicenza dedicata al progetto del valore di 10,38 milioni di euro (di cui cinque stanziati dal Cipe, uno dalla Regione ed il resto da fondi Ater) per la realizzazione di due edifici con 42 alloggi monocamera e 6 bicamere.

“La situazione complessa riguardante gli alloggi pubblici nel vicentino, con una crescita delle domande in graduatoria è lo specchio di una condizione generale di disagio riscontrabile in tutto il Veneto, per la quale serve un piano straordinario con al centro l’abitare sicuro e sostenibile.

La Regione e il Governo sono in questo senso chiamati a dare un segnale contrario a quelli che negli ultimi tempi hanno portato allo svuotamento del fondo morosità incolpevoli e al taglio del fondo affitti. Serve una grande azione di sistema soprattutto per dare gambe a progetti di ristrutturazione e riapertura dei molti alloggi inagibili del nostro territorio, muovendo dalla consapevolezza della necessità di affrontare da subito le nuove povertà ricadenti su famiglie monoparentali e anziani soli.

La dignità di molte persone passa dalla casa, quale strumento di indipendenza e riscatto.”

Gruppo PD Veneto Consiglio regionale del Veneto

Ufficio stampa Stefano Ciancio