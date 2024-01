Dario Maltese presenta “Les Italiens” da BaldiLibri APS alle Gallerie d’Italia

Italiani famosi che vivono in Francia – E’ in programma mercoledì 31 gennaio alle 18 l’incontro organizzato da BaldiLibri APS alle Gallerie d’Italia con il giornalista e scrittore Dario Maltese che presenterà il suo ultimo libro: “Les Italiens” – Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia, edito da Rizzoli.

Gian Marco Mancassola dialogherà con l’autore. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione consigliata a: info@baldilibri.it oppure messaggio whatsapp e sms a 338 394 6998. Attraverso il ritratto di tredici italiani che in Francia hanno raggiunto la vetta, guidando società importanti o ricoprendo ruoli apicali, Maltese affronta il tema dell’amore-odio fra Italia e Francia, raccontando quelle che sono state le difficoltà iniziali, poi divenute successo, di persone come Francesca Bellettini, Carla Bruni, Pietro Beccari, Eleonora Abbagnato, Giuliano da Empoli, Vittoria Colizza, Angelo Musa, Monica Bellucci, Luca De Meo, Philippine Leroy Beaulieu, Paolo Roversi, Giambattista Valli, e Claudia Ferrazzi.

Dario Maltese

Uomini e donne di successo che per la prima volta si raccontano senza filtri in ritratti accurati nati da incontri in cui ognuno di loro ha aperto il suo mondo, portandoci dentro le vite dei nostri “italiani di Francia”. L’idea, racconta Dario Maltese nelle interviste, gli è venuta grazie al suo lavoro di inviato Mediaset del TG5. La Francia è stata il paese che ha frequentato di più e che quindi conosce bene. Da qui, la consapevolezza che esiste una comunità italiana importante, dove tutti hanno superato il primo blocco iniziale e si sono sentiti accolti da questo Paese. Per loro, les italiens, la Francia è stata vista come una terra di opportunità.

Al di là degli stereotipi, delle rivalità e dei continui confronti fra le due nazioni, la realtà è davvero più complessa e articolata, e nelle storie di chi questo rapporto lo vive in prima persona si scopre un mondo che non si lascia intrappolare da stereotipi o luoghi comuni. Italiani e francesi sono due popoli uniti tra loro dall’amore per l’arte, la cultura e la bellezza e, negli anni, hanno saputo coltivare anche interessi comuni meno raccontati, come quelli sul piano industriale, finanziario e tecnologico. Les italiens rappresentano il paradigma di coloro che in Francia hanno trovato il luogo dove far avverare i propri sogni, scoprendo nella loro origine un punto di forza.

Prosegue Maltese

Ad un certo punto del libro è lo stesso Dario Maltese a dare una definizione netta della categoria de les italiens: “privilegiati che prendono il meglio da entrambi i Paesi”. Questo per spiegare che i tredici personaggi intervistati sono tutti stranieri che vivono all’estero da anni, ma ciò nonostante hanno mantenuto lo stupore di chi vive in un Paese diverso da quello natale e sono comunque vicini all’Italia e tornano quando ne hanno l’opportunità.

Dario Maltese, volto noto delle reti Mediaset, è nato ad Erice nel 1977. Dopo la Maturità Classica si trasferisce a Roma, dove si laurea in Scienze Politiche alla Luiss Guido Carli.

Nel 2001 viene assunto di Mediaset dove entra in redazione di Mediasetonline e Tgcom e ricopre alcuni ruoli di inviato.

Nel 2002 vince il premio Ischia in ricordo di Angelo Rizzoli per giornalisti under 35, nella categoria testate online.

Nel 2006 entra a far parte della redazione politica del TG5 e, successivamente, in quella degli esteri.

Dopo un primo periodo alla conduzione del TG della notte e delle 13, Maltese approda alla conduzione del TG5 delle 20 e di “Speciali” principalmente di approfondimento di politica estera.

Fonte BaldiLibri Vicenza – email: info@baldilibri.it