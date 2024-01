Casa & Associati apre a Milano con Nomosophy

Ha preso avvio con grande slancio l’anno di Casa & Associati, lo studio legale vicentino fondato da Federico Casa, Fabio Sebastiano e Giovanni Ferasin nel 2007 e cresciuto nel tempo fino a diventare uno dei principali riferimenti di Vicenza e del Veneto, con i suoi oltre trenta professionisti.

Casa & Associati

Dopo il trasferimento nella nuova ampia sede di via Cengio a Vicenza, Casa & Associati apre nuovi uffici in pieno centro a Milano, accanto al Duomo. Avvia una partnership esclusiva con Nomosophy, la nuova realtà milanese nata dall’integrazione degli avvocati Andrea Orabona e Giovanni Tucci – entrambi attivi nell’area del diritto penale di impresa e white collar crimes – , dell’avvocato Giovanni De Donno, con una forte esperienza nelle materie di diritto del lavoro e del dottor Emanuele Chiarini, con una specializzazione di diritto fiscale.

Sei i dipartimenti dello studio: diritto delle imprese e società, civile e contenzioso, diritto degli affari internazionali, amministrativo, bancario e della crisi d’impresa.

Fabio Sebastiano

“Siamo cresciuti molto e continuiamo a farlo” commenta l’avvocato Fabio Sebastiano. “La scelta di aprire la sede di Milano è stata naturale, proprio per l’allargamento della base della nostra clientela. Da lì, l’integrazione con questo ottimo pool di professionisti. Questo sodalizio ci permette di dare nuove expertise alle nostre materie, integrando le specializzazioni del nostro studio a vantaggio dei nostri clienti e, dall’altro, garantendo a Nomosophy di beneficiare della nostra esperienza nelle materie dei nostri dipartimenti interni”.

Andrea Orabona

“L’accordo con Casa & Associati” commenta Andrea Orabona Partner di Nomosophy, “consente a Nomosophy di operare con competenze di primario livello in un territorio come quello della provincia di Vicenza, che continua a dimostrare un eccezionale dinamismo a livello economico e consente a Casa & Associati di disporre di un team di professionisti su Milano”.

Giovanni De Donno

“La perfetta integrabilità delle compentenze unita alla distribuzione geografica su mercati ecnomicamente attivi” conclude l’avv. Giovanni De Donno, “rappresenta una grande opportunità di sviluppo”.

Casa & Associati si è in questi anni distinto anche per la ricchissima produzione intellettuale, con la pubblicazione de La Trifora, newsletter settimanale di approfondimento delle novità del mondo giuridico e per il palinsesto di webinar su temi d’interesse corporate, di diritto d’impresa e diritto societario, Everyday matters degli uffici legali in live streaming su Youtube ogni giovedì alle 14.30.

Vicenza, 29 gennaio 2024

Fonte “a quiet place” – Milano

In copertina: avv. Fabio Sebastiano