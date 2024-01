Bocconi avvelenati a Nove, Rubbio e Borso del Grappa: un cane e 4 gatti morti

Ennesimi episodi di vittime animali a causa dello spargimento sul territorio di Borso del Grappa di sostanze velenose, che hanno visto la morte di alcuni gatti in prossimità di via Chiesure e limistrofi – Bocconi avvelenati

A Rubbio invece la scoperta di bocconi avvelenati, polpette di carne contenenti veleno, è stata fatta da una persona che passeggiava con il proprio cane il quale ha ingerito uno dei bocconi e ha cominciato a stare male. L’animale è stato portato subito dal veterinario ma qualche giorno dopo è morto.

A Nove sono stati rinvenuti qualche giorno fa bocconi avvelenati sotto il calvalcavia del Ponte di Cartigliano.

Episodi frutto di menti criminali

Non potremmo mai sapere quanti animali hanno perso la vita tra atroci dolori e sofferenze causate dal veleno. Questi episodi sono frutto di menti criminali e disturbate che non hanno rispetto per nessuna vita, ricordiamo che alcuni anni fa’ tali bocconi vennero sparsi, sempre a Borso del Grappa, in una zona adiacente alle scuole elementari: perfino un bambino avrebbe potuto raccoglierli.

Facciamo presente che esiste l’Ordinanza del Ministero della Salute “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” che prevede la bonifica dell’area nella quale sono rinvenuti i bocconi e l’affissione di apposita cartellonistica. Ricordiamo ai cittadini che perché venga applicata tale norma bisogna chiamare i vigili o le autorità competenti, e se malauguratamente se un animale viene avvelenato, il veterinario che se ne prenderà cura dovrà, per Legge, segnalare alle autorità l’episodio.

Se l’avvelenamento causa sofferenza e la morte degli animali diventa reato penale punibile a norma di Legge (Art 544 bis e 544 ter)

Ringraziamo i Sindaci che hanno raccolto le nostre segnalazioni e siamo sicuri che con la loro sensibilità vigileranno sul territorio affinché questi orrendi episodi non accadano più.

