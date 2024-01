Modifiche alla viabilità a bassano – Cerimonia di consegna del Cappello Alpino

In occasione della “Cerimonia di consegna del Cappello Alpino” – organizzata dal Comando Truppe Alpine di Bolzano con la collaborazione del Centro di Addestramento Alpino di Aosta – S.M.A.L.P., dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale Alpini sezione Monte Grappa di Bassano del Grappa e del Comune di Bassano del Grappa – che si terrà nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2024 a Bassano e che interesserà, in alcune fasce orarie, piazze e vie del centro storico nonché il Ponte degli Alpini, la viabilità nelle zone coinvolte subirà alcune modifiche temporanee.

In particolare nella giornata di venerdì 2 febbraio 2024:

dalle ore 14:00 alle ore 18:30, e comunque sino al venir meno delle esigenze, è imposto il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Angarano – tronco est – sul lato destro del tratto compreso tra l’incrocio con via Scalabrini e Palazzo Bonaguro, eccetto i veicoli al seguito della Fanfara “Julia”;

dalle ore 15:00 alle ore 18:30, e comunque sino al venir meno delle esigenze nel corso dell’organizzazione, trasferimento ed esibizione della Fanfara “Julia”, saranno adottate le misure più opportune al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione medesima tra cui la temporanea sospensione della circolazione stradale (veicolare) in Via Angarano e nelle altre vie del centro storico interessate.

Nella giornata di sabato 3 febbraio 2024:

dalle ore 6:00 alle ore 13:00, e comunque sino al venir meno delle esigenze, in tutta l’area di parcheggio situata in Piazza Luigi Cadorna interposta tra la Sala Jacopo Da Ponte ed il Tempio Ossario è imposto il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, nonché il divieto di transito, eccetto quelli autorizzati dall’organizzazione della Cerimonia di consegna del Cappello Alpino;

dalle ore 13:30 alle ore 19:00, e comunque sino al venir meno delle esigenze, nel tronco est di Via Angarano – tratto compreso tra l’intersezione con Via Scalabrini e le Vie Volpato e Macello – è imposto il divieto di sosta con rimozione dei veicoli eccetto quelli autorizzati dall’organizzazione della Cerimonia di consegna del Cappello Alpino;

dalle 13:30 alle 19:00, e comunque sino al venir meno delle esigenze, è imposto il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Piazza Libertà (compresa l’area taxi), Via Bellavitis, Via Schiavonetti tratto compreso tra Via Campo Marzio e Via Ferracina, Via Ferracina, Via Pusterla tratto interposto tra il civ. 30 (galleria) e Via Gamba, Via Gamba tratto interposto tra Via Z. Bricito e Via Ferracina;

Inoltre:

dalle ore 14:00 alle 19:00, e comunque sino al venir meno delle esigenze, nel tronco est di Via Angarano, tratto compreso tra l’intersezione con Via Scalabrini e le Vie Volpato/Macello, è imposto il divieto di transito dei veicoli eccetto quelli autorizzati dall’organizzazione della Cerimonia di consegna del Cappello Alpino; compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione sarà permesso l’accesso/uscita dei residenti alle abitazioni site in via Manardi da e per l’intersezione con Via Scalabrini;

dalle ore 14:00 alle 16:00, e comunque sino al venir meno delle esigenze, è imposto il divieto di transito in Via Verci con deviazione del traffico in Via Campo Marzio, Via Mure del Bastion, in Via Museo eccetto i mezzi autorizzati dall’organizzazione della Cerimonia di consegna del Cappello Alpino, Piazza Garibaldi, Via Vittorelli, Via San Bassiano, Via Roma, Piazza Libertà ed infine via Bellavitis tronco est. Via Bellavitis tronco ovest sarà chiuso al traffico per il tempo necessario a garantire la sfilata verso il Ponte degli Alpini;

dalle 14:00 alle 19:00, e comunque sino al venir meno delle esigenze, è imposto il divieto di transito in Via Pusterla, Via Gamba sia per i veicoli provenienti da via Matteotti che da Via Bonamigo e Menarola, Via Menarola tratto compreso tra vicolo Menarola e Via Gamba e via Ferracina;

dalle 14:00 alle 19:00, e comunque sino al venir meno delle esigenze, sul Ponte degli Alpini è imposto il divieto di transito pedonale. L’orario potrà avere eventuali riduzioni in relazione alle effettive esigenze della Cerimonia di consegna del Cappello Alpino;

I veicoli della “Protezione Civile” potranno sostare in prossimità dei varchi dove il personale volontario dovrà prestare servizio di assistenza.

Presidi di viabilità

I soggetti competenti all’espletamento dei servizi di polizia stradale potranno adottare, a seconda delle circostanze di tempo e luogo che si presentano e d’intesa con il Responsabile dell’Ordine e Sicurezza Pubblica tutti quei provvedimenti riguardanti la viabilità atti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in argomento anche riducendo o aumentando le vie o parti di esse sottoposte a divieti e/o modificando gli orari. Presidi di viabilità, di safety e security con uso di transenne e veicoli presidiati ovvero altri presidi di sicurezza saranno concordati con l’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tutti gli operatori disposti nei vari presidi di viabilità, valuteranno in maniera coordinata la risoluzione di casi particolari, autorizzando o impedendo la circolazione di veicoli al fine di garantire la sicurezza della manifestazione e risolvere problematiche non prevedibili che si possono in concreto presentare. Dai divieti sono esclusi i mezzi di Polizia, di Soccorso, dei Vigili del Fuoco e quelli in uso della Protezione Civile.

Vedi l’Ordinanza 34 del 25 gennaio 2024