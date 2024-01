Letteratura veneta e Guido Piovene: tra studio, ricerca e passione

Il mio primo incontro con “il bambino di Vicenza” e, dunque, con la produzione artistica di Guido Piovene, è avvenuto all’inizio dei miei studi universitari (Alessia Tosi) e, più precisamente, del corso di laurea triennale in Lettere.

Al termine del quale, già follemente innamorata della sua scrittura, tra dimensione giornalistica e romanzesca, ho realizzato un elaborato sul noto reportage del 1957, Viaggio in Italia.

Guido Piovene

Tuttavia, nonostante l’iniziale direzione di studio e d’analisi, la lettura de Le stelle fredde, Premio Strega del 1970, e, in seguito, de Le Furie del 1963, ha, senza dubbio, cambiato i miei piani. La sua produzione romanzesca, considerata nella sua interezza, è stata per me una luce, senza precedenti, nel mio percorso di maturazione, personale e professionale. Grazie al “rigore patetico” della sua penna, così definito da Guido Ceronetti, tra paesaggi veneti, malafede, psicologismo e personaggi che non sono finzionali. Ma, al contrario, “una prole”. Ho quindi compreso quanto, profondamente, desiderassi di poter procedere in questa direzione di ricerca.

Biblioteca Bertoliana

In seguito al lavoro di consultazione del materiale autografo presso l’Archivio scrittori vicentini del 900’ della Biblioteca Bertoliana di Vicenza; considerando, in particolare, il Fondo Piovene. Grazie, soprattutto, alla disponibilità e all’interesse degli eredi della famiglia Piovene, al termine del biennio specialistico, mi sono laureata su Le Furie. Maturando un progetto di ricerca sul romanzo in questione; grazie al quale, ho potuto, iniziare il percorso dottorale presso l’Università di Friburgo, in Svizzera, come dottoranda in Filologia e letteratura italiana.

Il rapporto, viscerale, di Guido Piovene con “Civenza”, con il suo “grembo materno” che ha rappresentato per l’autore l’unico luogo a cui ricondursi ma, parimenti, la “Furia” per eccellenza, da cui scappare per evitare quel confronto temuto a lungo. Il confronto con i ricordi, le ossessioni, i “mostri” e, dunque, il suo passato.

Vicentinità impressionante

È, insieme alla concezione dell’anima, l’altra costante della sua produzione artistica. Una progressione verso il “proprio sangue” e contro, di uno scrittore veneto, che trova il suo punto d’arrivo ne Le Furie. Di una “vicentinità impressionante”, così lo definisce in una lettera all’autore Goffredo Parise; inserendo tra parentesi il titolo de Il ragazzo morto e le comete.

Si trattò di un complesso itinerario evolutivo, caratterizzato dalla maturazione e metamorfosi della sua scrittura che, dopo un periodo di concentrazione univoca nella dimensione giornalistica, prese una nuova e inaspettata direzione. Dando vita a una stagione creativa profondamente differente, se confrontata con la produzione romanzesca antecedente.

Vi è la presenza di una continuità, evidente, con le precedenti prove narrative. Continuità che emerge grazie alla perenne profondità del suo sguardo, umile e curioso, nelle descrizioni delle persone, dei luoghi e della realtà. Tuttavia, “un’esplosione salvifica”, portatrice di una nuova consapevolezza, permise la liberazione, parziale, della sua anima e la genesi della “sintesi della sua esistenza”, Le Furie.

Alessia Tosi