Cassola centro: inaugurata la nuova scuola media

Un edificio realizzato nel segno della sostenibilità, a servizio di una didattica innovativa – Cassola

PROGETTO DEL POLO SCOLASTICO

I lavori si sono conclusi a cavallo d’anno e i ragazzi, già al rientro dalle vacanze natalizie, sono stati accolti nelle nuove aule e nei nuovi luminosi ambienti didattici. Ma solo stamattina (27 gennaio 2024), con il rituale taglio del nastro, la scuola media di Cassola centro – completamente ricostruita dopo la demolizione del vecchio plesso – è stata consegnata a tutta la comunità.

Festa grande, nel cuore del capoluogo, dove l’Amministrazione comunale e l’istituto comprensivo Marconi hanno suggellato e celebrato, con una cerimonia ufficiale e uno speciale open day, il completamento di uno degli interventi di edilizia scolastica più impegnativi e importanti degli ultimi anni. L’intera operazione è infatti costata 3 milioni e 420 mila euro, coperti in parte da un finanziamento in conto termico di 700 mila euro, in parte da un contributo statale di 2 milioni e 300 mila euro e per la restante parte dalle casse municipali.

Aldo Maroso

«L’investimento è stato notevole – ha sottolineato il sindaco Aldo Maroso, affiancato in quest’occasione da tutta la sua Giunta – ma siamo orgogliosi del risultato ottenuto. La ricostruzione della scuola secondaria di primo grado era tra l’altro l’ultimo step del piano per la creazione di un vero “polo scolastico” nel cuore di Cassola. Un piccolo campus che oggi comprende, oltre a questo edificio, anche la primaria (oggetto di un recente ampliamento) e un’area verde riqualificata in collaborazione con la Parrocchia».

«Sono grata all’Amministrazione per questa scuola bella e innovativa nella concezione degli spazi, che consentiranno una didattica “aperta” – ha evidenziato la dirigente del comprensivo Monica Carta -. L’impostazione di questo edificio guarda al nord Europa e credo che poter studiare e lavorare qui dentro sarà una grande opportunità per gli insegnanti e per i nostri ragazzi»

Agostino Scattola

E’ toccato poi al progettista, l’architetto Agostino Scattola, illustrare a genitori e ragazzi le caratteristiche e i punti di forza della struttura, realizzata nel segno della sostenibilità ambientale, dell’inclusività e dell’efficienza energetica e pensata per rispondere alle esigenze di una didattica al passo con i tempi. Lo stabile ospita sette aule, tre laboratori, un’aula di sostegno, sale dedicate agli insegnanti e una piccola palestra.

Tutti gli ambienti sono caratterizzati da ampie vetrate che guardano all’esterno ma anche verso gli spazi interni comuni; in particolare verso l’ampia gradonata centrale. Un elemento architettonico che, oltre a collegare il pianterreno e il primo piano, funge anche da libreria e crea una sorta di anfiteatro interno.

Manuela Lanzarin

L’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, giunta in rappresentanza della Regione, che ha definito una «priorità» gli interventi legati alla scuola e all’educazione. Sulla stessa linea anche il referente per la Provincia di Vicenza Davide Berton, per il quale «investire nelle scuole significa investire nel futuro».

Presenti all’evento inaugurale anche il vicepresidente del consiglio regionale Nicola Finco, la consigliera regionale Chiara Luisetto i sindaci e gli amministratori dei Comuni del comprensorio e i rappresentanti dell’impresa Maroso, esecutrice dei lavori.

Comunicato Nr. 02 del 27/01/2024