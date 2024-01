Asiago: manifestazioni ed eventi a febbraio 2024

Febbraio 2024 – Asiago: manifestazioni ed eventi e mostre

“Giancarlo Stella. Le opere”

Dal 23 dicembre al 25 febbraio

Museo “Le Carceri” – Mostra a cura di Giancarlo Stella.

Aperture nei seguenti orari:

sabato e domenica 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

2-3-4 febbraio

Centro Storico

Il tour dei cioccolatieri arriva alla sua 10° edizione.

Tre giornate dedicate al cioccolato con tensostruttura riscaldata, showcooking, e un ospite d’eccezione per sabato 3 febbraio, il Re del Cioccolato Ernst Knam!

Venerdì 2 febbraio

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Paesaggi invernali sull’Altopiano di Asiago”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Sabato 3 febbraio

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Alla scoperta della montagna d’inverno”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 17.00

Escursione “Polvere di Stelle con cena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Le prime luci della sera dall’Altopiano di Asiago”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 18.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Giove e le sue Lune: Lezione a tema, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 4 febbraio

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Ciaspolata storico naturalistica sull’Altopiano di Asiago”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30

Escursione “Ciaspole e parole: i luoghi di Mario Rigoni Stern“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.00 Teatro Millepini

Domeniche ragazzi 2024 – Spettacolo teatrale dal titolo “Raperonzolo” con il Gruppo del Lelio. In collaborazione con Arteven. Per informazioni 0424462221 oppure info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Tra le stelle a Marcesina: ciaspole, cena e motoslitta“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.30 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – Ec Red Bull Salzburg

Venerdì 9 febbraio

Ore 17.00

Escursione “Tra le stelle a Marcesina: ciaspole, cena e motoslitta“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni

Sabato 10 febbraio

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrorazzi: ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; evento in collaborazione con BT Research. Per prenotazioni: associazione@bt-research.com. (L’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo)

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrorazzi: ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; evento in collaborazione con BT Research. Per prenotazioni: associazione@bt-research.com. (L’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo)

Ore 15.30

Kopa Karukkola – tradizionale gara carnevalesca sulla neve.

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Occhi colorati di animali mascherati” – laboratorio per bambini (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00

Escursione “Tramonto e stelle a Cime Ekar”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.00 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “Il delitto della montagna” di Chicca Maralfa. Presenta Stefania Longhini. Ingresso libero

Ore 18.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

I colori delle stelle: Laboratorio di spettroscopia durante il quale verrà spiegato come avviene lo studio delle stelle attraverso i loro arcobaleni, usando lampade di vario tipo e scomponendone i colori con degli appositi occhiali. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 11 febbraio

Ore 9.30

Escursione “Tra storia e natura sul confine Trentino“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Storie di Alberi: alla scoperta dei Boschi dell’Altopiano” – escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“A Carnevale ogni Animale vale!” – laboratorio artistico per bambini (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30

Escursione “A lume di candela con cena in rifugio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 21.00 Teatro Millepini

Rassegna teatrale – Spettacolo dal titolo “Gli Innamorati” con il Teatro Stabile Veneto. In collaborazione con Arteven. Prevendita abbonamenti presso lo IAT Asiago dal 12 al 16 dicembre. Per informazioni 0424462221 oppure info@asiago.to

Lunedì 12 febbraio

Ore 9.30

Escursione “Con le ciaspole festeggiando il Darwin Day“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Wintertime…sleeping time!!!” – escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Sulle Tracce di Darwin, Esplorazioni e Giochi” – laboratorio per bambini (età 7+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Martedì 13 febbraio

Ore 9.30

Escursione “Animali che si mascherano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Selvatico e mimetico…Fauna Alpina Genuina” – escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Astrotombola in maschera – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Tutti i bambini sono invitati a partecipare vestiti in maschera per festeggiare insieme il carnevale! Durante l’appuntamento sarà possibile visitare la cupola del telescopio Galileo, salvo i periodi in cui il telescopio sarà in manutenzione. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.30 Centro Storico

Carnevale in Piazza. In caso di maltempo la festa si svolgerà presso lo Stadio del Ghiaccio

Ore 17.00

Escursione “Aspetttando San Valentino”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – EC IDM Wärmenpumpen VSV

Mercoledì 14 febbraio

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Natura Mascherata…Giornata Colorata” – escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Fiocchi di Luce

16-17-18 febbraio

Asiago

Tre serate di fuochi piromusicali!

Gli appuntamenti cominceranno il venerdì al Kaberlaba con lo spettacolo dalle ore 22.00, per poi proseguire presso l’Areoporto R. Sartori sabato e domenica dalle ore 18.30

Sabato 17 febbraio

Ore 9.30

Escursione “Connessione delle memorie”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 18 febbraio

Ore 9.30

Escursione “Sentieri di Guerra: Forte Lisser”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Tra storia e leggende: a spasso con i Cimbri” – escursione tra Storia, Cultura e Natura. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Marcesina sotto la luna: ciaspole, cena e motoslitta”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Mercoledì 21 febbraio

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – Steinbach Black Wings Linz

Venerdì 23 febbraio

Ore 17.00

Escursione “Marcesina sotto la luna: ciaspole, cena e motoslitta“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 21.00 Teatro Millepini

Rassegna teatrale – Spettacolo dal titolo “Sior Todero Brontolon” con il Teatro Rinascita. In collaborazione con Arteven. Prevendita abbonamenti presso lo IAT Asiago dal 12 al 16 dicembre. Per informazioni 0424462221 oppure info@asiago.to

Sabato 24 febbraio

Ore 14.30

Cerimonia in occasione del 50° Anniversario presso Monumento “7 Amici”. L’evento rientra tra le celebrazioni per il centenario della Sez. Monte Ortigara, del Gruppo Alpini Asiago e del Gruppo Alpini Gallio – 1924/2024

Ore 17.30

Escursione “Ciaspole, luna piena e cena a Malga Basson”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 25 febbraio

Ore 9.30

Escursione “A caccia di tracce tra i bosci dell’Altopiano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Per fare il legno ci vuole un Albero” – laboratorio in natura per tutta la famiglia. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Caccia alla Traccia” – escursione gioco per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Teatro Millepini

Domeniche ragazzi 2024 – Spettacolo teatrale dal titolo “I brutti Anatroccoli” con Sistema/Uno Teatro. In collaborazione con Arteven. Per informazioni 0424462221 oppure info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Luna piena a Marcesina”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Schella Marz

27-28-29 febbraio

Ore 20.00 Centro storico

Tradizionale sfilate per dare l’addio all’inverno.

Giovedì 29 serata finale della manifestazione e fuoco alla “Vecia”

Domenica 28 gennaio

Ore 9.30

Escursione “Tra storia e natura sul confine Trentino”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – HC Pustertal Wolfe

Prossimi appuntamenti

The History

Mercoledì 6 e 13 marzo

Ore 20.30 Sala della Reggenza c/o Unione Montana

I mercoledì della Storia a cura dello storico Emanuele Cunico

Programma:

Mercoledì 6 marzo – Due bandiere nella stessa terra 1^ parte

Mercoledì 13 marzo – Due bandiere nella stessa terra 2^ parte

Per informazioni e prenotazioni contattare lo IAT di Asiago allo 0424462221 – info@asiago.to

