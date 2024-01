Vicenza: tagliano l’erba del prato di casa e trovano un fucile

E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio a Vicenza, in Via Cricoli.

Erano intenti a fare pulizie nel giardino di casa: tagliare l’erba alta, sistemare le piante. Ma proprio mentre utilizzavano il decespugliatore, la macchina ha iniziato a fare degli strani rumori.

All’inizio pensavano ad un guasto dell’attrezzo ma, subito dopo, con sorpresa e stupore, hanno capito che si erano imbattuti in un fucile da caccia, tipo “doppietta”, chissà da quanto tempo nascosta tra l’erba del giardino.

I due hanno subito chiamato al Polizia per denunciare l’accaduto, non sapendo dare nessuna spiegazione sul motivo per cui quel fucile si trovasse nel loro giardino, da quanto tempo e soprattutto chi ce l’avesse messo.

L’oggetto è stato repertato e sequestrato dai Poliziotti di Vicenza, in attesa dei successivi accertamenti sul numero di matricola e su altri esami specialistici, al fine di risalire al proprietario.

* “Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 27 gennaio 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

