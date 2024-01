Sconfitta all’overtime per l’Asiago contro i Vienna Capitals

La Migross Supermercati Asiago Hockey, dopo un match combattuto e sempre in equilibrio, è costretta ad accontentarsi di un punto, quello guadagnato all’overtime contro i Vienna Capitals, che si impongono per 2-1.

Barrasso ritrova finalmente un paio di giocatori per il suo roster, sono, infatti, nuovamente a disposizione Magnabosco e Beaulieu, mentre rimangono out Fazio, Gios e Stevan.

Primo tempo

sostanzialmente equilibrato tra le due squadre. Al 4′ penalità per Beaulieu, ma Giallorossi che si difendono bene e non concedono praticamente nulla ai Capitals. Al 7′ Weinger prova un diagonale, fermato da De Filippo. Una trentina di secondi più tardi Gennaro ha sul bastone il goal del vantaggio, ma il suo tiro dallo slot e indirizzato all’incrocio viene deviato da Steen. A metà frazione Vallati ci prova dalla blu, Steen respinge lasciando il disco davanti alla sua area, ma Porco non riesce ad approfittare del rebound.

Al 12′ nel momento migliore per gli ospiti, è l’Asiago a passare a condurre grazie ad una grande azione di Michele Marchetti, che dopo aver portato il disco nel terzo d’attacco conclude verso la porta, il disco salvato da Steen finisce sul bastone di Finoro, che ribadisce in rete sfruttando il rebound concesso da Steen. Al 15′ De Filippo salva i suoi con un gran intervento su Franklin, solo davanti alla porta. Poco più tardi penalità per il Vienna, che però gioca alla grande in inferiorità numerica, non concedendo nulla ai Giallorossi.

Periodo centrale

Gli ospiti sono più propositivi e costringono l’Asiago a chiudersi in difesa per lunghi tratti. Gli Stellati si fanno vedere in avanti al 7′ con una conclusione di Gazzola, neutralizzata da Steen. All’8:22 il Vienna perviene al pareggio con Franklin, che si libera bene nello slot e spedisce il disco nel traffico, il puck sbatte sul palo di sinistra e termina in rete. Al 12′ Rigoni #19 viene lanciato a rete, ma Steen lo ipnotizza e fa suo il disco. Al 17′ grande occasione da rete per il Vienna, che centra il palo con un potente tiro di polso di Kromp. A un minuto dal termine della frazione una chiamata arbitrale lascia gli ospiti in inferiorità numerica, l’Asiago non riesce a sfondare, ma al rientro dagli spogliatoi avrà un altro minuto di superiorità numerica.

Terzo tempo

La partita si mantiene equilibrata sia sul piano del risultato che del gioco. Dopo due minuti Stefanson prova l’incursione sulla destra, ma trova sulla sua strada De Filippo. Al 5′ penalità per Finoro, ma è l’Asiago ad avere l’occasione migliore nei secondi finali del powerplay ospite: Rapuzzi scappa in contropiede, salta un difensore e mette giù Steen senza, però, riuscire ad insaccare il disco. Steen sul prosieguo dell’azione, nel tentativo di tornare in posizione, sposta volontariamente la porta e viene sanzionato con due minuti di penalità. I Giallorossi sfruttano male l’occasione con l’uomo in più, non riuscendo mai ad impensierire il Vienna.

Al 15′ Porco mette un disco in mezzo, che rimane davanti aalla porta e sul quale arriva Rapuzzi, ma Steen si oppone con il gambale. La partita non si sblocca ed è necessario l’overtime. Il match si protrae per tre minuti e ventidue secondi, fino a quando i Capitals non riescono ad approfittare di un errore degli Stellati e a chiudere il match con Donohue.

La Migross Supermercati Asiago Hockey esce dunque sconfitta, conquistando un solo punto, e ora dovrà prepararsi al match di domenica contro il Val Pusteria.

Formazione Asiago:

De Filippo (Bortoli), Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Beaulieu, Rigoni F., Porco, Misley, Ierullo, Rigoni F., Gennaro, Oksanen, Rapuzzi, Zampieri, Marchetti M., Finoro, Castlunger, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Vienna:

Steen (Wraneschitz), Piff, Hackl, Wardley, Donohue, Posch, Fischer, Heinrich, Preiser, Bohm, Cheek, Stefanson, Kainz, Eriksson, Kromp, Franklin, Widhalm, Weinger, Ticar, Hartl.

Coach: Dolezal.

Arbitri: Groznik, Nikolic. Linesmen: Pardatscher, Sparer.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 12:42 1:0 EQ ASH Finoro G. (92) Marchetti M. (68) 2 28:22 1:1 EQ VIC Franklin Z. (61) Wardley E. (25) OT 63:22 1:2 GWG EQ VIC Donohue S. (33) Ticar R. (89)

Foto di Serena Fantini – Fonte Asiago Hockey www.asiagohockey.it