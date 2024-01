Pista Lunga, Coppa del Mondo: super Bosa è 3° sui 1.000 metri di Salt Lake City

Super Bosa è 3° sui 1.000 metri di Salt Lake City – Pista Lunga, Coppa del Mondo.

Riparte subito forte la Nazionale italiana di pista lunga nella giornata inaugurale della quinta tappa di Coppa del Mondo. A Salt Lake City, sul ghiaccio dello Utah Olympic Oval, David Bosa ha conquistato il secondo podio della carriera nel circuito internazionale piazzandosi in terza posizione nei 1.000 metri.

David Bosa

Il trentunenne trentino delle Fiamme Oro è stato protagonista di una prestazione di alto profilo, che gli è valsa un miglioramento di sedici centesimi del primato nazionale già in suo possesso. Bosa ha infatti chiuso la prova con il tempo di 01’07″06, bissando il piazzamento ottenuto a Calgary tredici mesi or sono con l’allora record nazionale.

Ottime notizie dunque per la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi che ha così colto l’undicesima top 3 della stagione in Coppa del Mondo.

Top ten raggiunta poi da Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) nella Mass Start maschile, con gli azzurri rispettivamente 8° e 9° in classifica dopo aver perso il treno di testa nel corso del penultimo giro.

Francesca Lollobrigida ha chiuso seconda la Division B dei 3.000 metri in 3’56″29. Nello stesso contesto, Laura Lorenzato (Noale Ice) si è attestata al decimo posto, firmando il proprio primato personale.

Sesta posizione e personal best per Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) sui 1.000 metri di Division B in 1’08″23 con Serena Pergher (Fiamme Oro) ventesima sulla medesima distanza con il primato personale di 1’17″48.

Nel sabato di gare attenzione in casa Italia proiettata in particolare sul Team Pursuit maschile.

Di seguito la pagina con programma e risultati.

