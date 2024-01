Pallacanestro Vicenza nel suo fortino cerca punti pesanti

Basket Serie B Nazionale – La Civitus Pallacanestro Vicenza conclude domani il trittico di gare in sette giorni ospitando la Raggisolaris Faenza, per la quarta giornata di ritorno. Palla a due alle 18,00 ( arbitri Correale di san Donà di Piave e Guercio di Ancona ) per una sfida tosta finalizzata a proseguire la scia interna iniziata un mese e mezzo fa con Padova..

Pallacanestro Vicenza

Dopo l’esaltante successo di sabato scorso in rimonta nel derby con Mestre, l’obiettivo è quello di muovere la classifica, con un’avversaria che è incappata si in tre sconfitte negli ultimi quattro turni , ma che è dotata di un roster davvero invidiabile. Ci sono ancora quattordici autentiche battaglie sulla strada per la salvezza , in un campionato sempre più enigmatico , con esiti sovente inattesi, probabilmente determinati dall^ equilibrio di un torneo indiscutibilmente di livello alto.

La posizione dei biancorossi di coach Cilio rimane piuttosto scomoda , tuttavia le cinque vittorie ottenute nelle ultime dieci gare ci parlano sostanzialmente di un gruppo in crescita. Per domani l’imperativo è quello di approcciare la partita in maniera idonea, al fine di evitare un inseguimento complicato e dispendioso a livello di energie.

Gli almanacchi ci dicono che la vittoria con i romagnoli manca dal 19 novembre 2017.

FAENZA

Reduce dalla larga vittoria con il fanalino di coda Taranto, nel turno infrasettimanale, il club allenato da Lotesoriere subentrato a Garelli dopo dieci giornate, occupa il nono posto in classifica, un pò al di sotto delle aspettative dela viglia, ma con intatte possibilità di centrare il traguardo dei playoff.

E’ freschissimo il colpo di mercato Mitchell Poletti strappato a Roseto, motivo per il quale Vicenza se lo ritroverà avversario a distanza di appena venti giorni. Galassi è in cabina di regia affiancato dall’esperto Vico. Pedine di valore quali Pastore, Siberna , Petrucci e Tomasini lo scorso anno in maglia Sebastiani Rieti. Il reparto lunghi presenta oltre al citato Poletti anche Poggi e Francesco Papa ex Fabriano.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza