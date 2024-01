Logistica Fashion di Bracchi investe a Bassano del Grappa

Periodo di boom invernale nei trasporti fashion di Bracchi, con servizi sartoriali, consegne nelle boutique di alta montagna e negli chalet per le scuole di sci. Bracchi movimenta (e stira) milioni di capi di abbigliamento delle grandi griffe. Il ceo, Umberto Ferretti: “Settore in crescita, curiamo sartorialmente le esigenze dei clienti”. La strategia dei nuovi investimenti: hub veneti dedicati alla cosmetica e alle bollicine, con servizi ad hoc

Due milioni di euro investiti nel fashion nell’ultimo anno. Un piano triennale di investimenti che supera i cinque milioni. Un modello di sviluppo ben chiaro: il Veneto diventa il polo dedicato alla moda e al lifestyle di Bracchi. Questa è la strategia decisa dal management e che sarà sviluppata nel corso dei prossimi anni.

Paolo Scaroni

L’azienda, che nel dicembre 2023 è stata acquisita dal fondo Argos Climate Action che ha posto alla presidenza del consiglio di amministrazione Paolo Scaroni, ha deciso di specializzarsi in Veneto per tutte le attività legate al mondo del lifestyle, ad esempio la cosmetica e la distribuzione delle bollicine di Prosecco. Nel corso dell’anno sono stati investiti appunto due milioni di euro in vari progetti; nuovi mezzi di trasporto, anche quelli dell’ultimo miglio, scaffali per ottimizzare i flussi di lavoro, software e processi informatici di gestione dei magazzini.

Oggi il dipartimento Fashion di Bracchi lavora con le più note eccellenze Italiane, collezioni che devono essere tutelate dalla sicurezza alla qualità, fino alla segretezza e alla tutela della creatività. Allo stesso tempo, il modello di logistica in outsourcing che Bracchi propone garantisce indipendenza e fornisce un servizio sartoriale. Capace di seguire la stagione della moda e le sue esigenze dalla fase iniziale di stiro e ricondizionamento fino alla consegna nei singoli retail a livello europeo.

Quattro sono i poli fashion di Bracchi, i due spazi completamente dedicati al mondo fashion sono quelli di Tombolo, nel Padovano, e di Oppeano, nel Veronese. Ma ci sono anche gli hub di Castrezzato, nel Bresciano, e Bassano del Grappa, nel Vicentino, che hanno nel settore fashion e lifestyle una parte consistente delle proprie attività.

Matteo Vaccari

“Le grandi griffe della moda cercano personale specializzato in attività di ricondizionamento capi e ormai la domanda è superiore all’offerta”, spiega Matteo Vaccari, Courier Business Unit Director di Bracchi. “Si avvicina la stagione invernale dove consegneremo pacchi e capi appesi direttamente sulle piste da sci. Crescente è la richiesta di consegne di capi appesi, soprattutto all’estero dove ci sono tasse per smaltimento rifiuti (in particolare il packaging connesso ai cartoni e agli imballaggi) molto alte. Il tutto viene realizzato con logiche green, dunque. Interessante in particolare l’attività svolta per gestire le consegne specializzate per i big player del settore ecommerce, in tutto sono 1.200.000 le spedizioni gestite nel corso dell’anno”.

In particolare, sono importanti le consegne nei centri storici con precisa slot oraria oltre alle consegne con sponda idraulica e facchinaggio. Particolarmente in questo periodo dell’anno, vanno citate le consegne nelle boutique di alta montagna e negli chalet per scuole sci (citiamo, tra le altre, nelle spettacolari boutique invernali di montagna Megève, Chamonix, La Vallè, Val D’Isere, Courchevel), a volte si arriva direttamente nel mezzo delle piste da sci, dove sono aperte anche delle boutique di abiti di lusso.

Per quanto riguarda le location esclusive, interessanti le attività negli outlet, come a Noventa di Piave o al Mcarthurglen Douains in Francia (per quest’ultimo ad esempio, è richiesto transpallet con le “ruote bianche”, le ruote che non lasciano traccia per portare dentro le boutique e i negozi), ma ce ne sono altri: in Germania (Neumünster, metzinger, wertheim. Ingolstadt), Austria (Pandorf), Olanda (Roermond) e Svizzera (Mendrisio). Ma enorme è anche la sfida di muoversi negli aeroporti. Ad esempio, in Francia, al Charles De Gaulle servono patentino ed assicurazione idonea all’attraversamento della pista per dei carichi nei duty free.

SCHEDA APPROFONDIMENTO

LA STORIA DI BRACCHI

Bracchi viene fondata nel 1928 come azienda di trasporto locale. Negli anni ha ampliato la sua presenza affermandosi come realtà di rilievo prima a livello nazionale e poi, con l’ampliamento del proprio network logistico, in Europa e nel mondo. L’espansione della propria flotta mezzi ed i progetti di logistica integrata e in outsourcing hanno permesso all’azienda di imporsi in settori di nicchia altamente strategici, in cui è leader europeo da oltre 40 anni.

All’headquarter di Fara Gera d’Adda (in provincia di Bergamo), dove vengono coordinate tutte le operazioni a livello nazionale ed europeo, si sono presto aggiunti gli uffici regionali di Bracchi con sede a Lublin in Polonia, Levice e Kostolné Kračany in Slovacchia, dedicati alla logistica e alla distribuzione di ascensori e consumer goods nell’Est Europa, e di Ettenheim in Germania: un polo logistico di 30.000 metri quadri di superficie coperta, dotato delle tecnologie più avanzate e in una posizione strategica per la gestione del traffico europeo.

Bas Group

Il 2018 segna un nuovo importante acquisizione di Bas Group, realtà storica di Bassano del Grappa, nel Vicentino, formata da quattro aziende di trasporti e logistica specializzate nei più vari settori, dal food al beverage, dal fashion all’e-commerce. Nel 2020 è la volta di Peterlini, azienda con sede in provincia di Parma specializzata nel trasporto tecnico eccezionale fino a 100 tonnellate. Grazie a queste acquisizioni Bracchi consolida la sua leadership ampliando la propria offerta a nuovi business strategici e aree geografiche, operando nei settori industriale, agricolo, ascensoristico, della cosmesi, fashion, food & beverage, e-commerce e retail. Oggi Bracchi lavora su 11 hub logistici e sette uffici regionali per un totale di 350.000 metri quadri di magazzini complessivi, gli occupati sono oltre 650 presenti nei diversi stabilimenti, il 35% è donna.

Le spedizioni gestite all’anno sono oltre 1,5 milioni. L’amministratore delegato dal 2021 è Umberto Ferretti. Nel dicembre del 2023 Argos Climate Action, primo fondo europeo di buyout “Grey to Green”, è entrata in Bracchi, leader del trasporto merci e della logistica, con una quota di maggioranza, nominando Paolo Scaroni presidente e confermando Umberto Ferretti alla guida della società. Nel 2022 il gruppo ha chiuso con vendite sopra i 189 milioni di euro, in crescita del 19% sul 2021. Per ulteriori informazioni: www.bracchi.it.

BASSANO DEL GRAPPA – VICENZA

Nel quadrante della logistica bassanese ha sede il regional office per il Veneto, specializzato nel settore del lifestyle e dell’innovazione tech: fashion, cosmetica, prodotti alimentari tra cui gli spumanti, ecommerce.

Bracchi ha acquisito a Bassano del Grappa nel 2018 Bas Group, realtà storica del Vicentino, nata nel 1977 e formata da quattro aziende di trasporti e logistica specializzate nei più vari settori, dal food al beverage, dal fashion all’e-commerce. A Bassano è dislocata anche la parte operativa del trasporto. Qui è operativo un sistema di pallet shuttle all’avanguardia per la gestione della logistica food & beverage, si tratta di un blocco di scaffalature a stoccaggio intensivo, per una capacità di oltre 3.000 posti pallet. Un sistema che richiede un intervento minimo da parte degli operatori dal momento che è proprio la navetta automatica a eseguire i movimenti all’interno dei canali delle scaffalature, guidata via wi fi e tablet.

Sempre a Bassano del Grappa ha sede la start up innovativa “Truckpooling”, portale di spedizioni online. Il progetto digital di Bracchi è un servizio innovativo che permette a privati e aziende di confrontare le offerte dei corrieri e acquistare spedizioni online in pochi click e a prezzi imbattibili. I punti di forza sono i servizi aggiuntivi disponibili come:

consegna al piano,

contrassegno,

punti di ritiro e consegna,

assicurazione della merce,

gestione triangolazioni

return’s management,

sicurezza nella gestione dei dati e dei pagamenti,

performance nella comparazione corrieri e nei processi di checkout,

possibilità di personalizzare la spedizione con servizi aggiuntivi.

Nel 2023 Bracchi ha rilasciato Truckpooling Pro. La versione evoluta della piattaforma dedicata alle aziende con caricamento massivo delle spedizioni, integrazioni e-commerce, dashboard di tracking e tariffe personalizzate.

TOMBOLO – PADOVA

La struttura di Bracchi a Tombolo (nel Padovano) è specializzata nelle attività di stiro (ferro, manichino, topper e tunnel). Controllo qualità e ricondizionamento (realizzate a mano). In questo hub logistico l’azienda ha deciso di investire sempre più in attrezzature all’avanguardia per lo stiro industriale. Oggi lo stabilimento ha capacità di gestire oltre 30.000 capi al giorno su un’area di oltre 15.000 metri quadri.

Nel corso dell’anno qui si stirano circa due milioni di capi; tra controllo di qualità e logistica si raggiungono circa 5,5 milioni di capi all’anno. Nel sito viene gestita ogni fase del processo logistico: dal controllo qualità al ripristino dei capi fallati o macchiati, dall’etichettatura alla stiratura e imbustatura. Grazie a uno speciale tunnel Veit a 4 camere i capi vengono stirati e ricondizionati con un trattamento igienizzante e deodorante. Per particolari esigenze viene offerto anche un servizio di stiratura e imbustatura a mano per garantire la massima cura del prodotto. Il settore fashion è soggetto a forte stagionalità, in media il sito vede occupate circa un centinaio di persone.

OPPEANO – VERONA

Tecnologia al centro dell’interesse anche del polo logistico Oppeano, in provincia di Verona. Dedicato al mondo del fashion e dell’arredo, con specifiche attività rivolte al mondo dell’e-commerce. I numeri sono imponenti: si tratta di oltre 12 milioni di pezzi lavorati e oltre quarantamila referenze gestite. Su 25.000 metri quadri Bracchi gestisce la logistica integrata di importanti marchi del design made in Italy, qui vi lavorano quasi un centinaio di persone. I tempi di consegna verso i negozi di tutta Europa sono ridotti al minimo per rispettare la logica del “just in time”. Ad Oppeano Bracchi ha installato un innovativo sistema automatico ed elettronico di “pallet scan” per velocizzare le operazioni di misurazione dei colli. I pallet in uscita sono controllati da speciali telecamere che rilevano la dimensione dei colli e la confrontano con pesi e misure dichiarati.

Fonte PK COMMUNICATION – press@pkcommunication.it