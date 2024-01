Vicenza: incendio in via Piccoli, due persone intossicate (video)

Alle 19:10, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piccoli a Vicenza per l’incendio divampato al terzo piano di un condominio disposto su sei livelli: due persone portate in pronto soccorso per aver respirato del fumo.

I pompieri

arrivati nell’immediatezza dalla vicina sede, con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 13 operatori, hanno evacuato del tutto le persone ancora presenti nei piani superiori e iniziato le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco hanno prontamente spento le fiamme, che all’arrivo delle squadre venivano fuori dalle finestre della stanza interessata dall’incendio. Il rogo ha completamente bruciato tutto il contenuto della camera e danneggiato il laterizio del solaio.

Danni da fumo a tutto l’appartamento, di cui è stato inibito l’uso. Ancora in corso la valutazione di stabilità della stanza del piano superiore in corrispondenza dell’incendio. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

