Renzo Rosso: dichiarazione a margine della Paris Haute Couture Week

Lo show di Maison Margiela che abbiamo visto ieri è la vera couture, con i valori più alti della tradizione dell’Alta Moda – Renzo Rosso.

Negli ultimi tempi, purtroppo, ho visto grossi marchi industrializzare la couture, al contrario Maison Margiela è rimasto puro, un brand capace di portare in passerella vere e proprie opere d’arte da cui prendere spunto per realizzare le collezioni.

Con questa sfilata il genio creativo John Galliano ha segnato un momento storico per il settore ed elevato ancora una volta Maison Margiela grazie al suo tocco raro e alla sua capacità di trovare sempre la combinazione perfetta tra silhouette straordinarie degli abiti, trattamenti innovativi dei materiali, modernità e tecnologia. Ha saputo ricreare qualcosa che manca da molto nel mondo della moda, ovvero il sogno.

Maison Margiela Artisanal 2024

Il pubblico ha accolto questo spettacolo con entusiasmo e lacrime, tanto che non voleva più lasciare la location.” ha dichiarato Renzo Rosso Presidente e Fondatore del Gruppo OTB a margine della sfilata di Maison Margiela Artisanal 2024, durante la Haute Couture Week di Parigi.

“Parigi è una delle capitali mondiali della moda e l’haute couture ne è la sua massima espressione. Siamo molto orgogliosi di essere stati presenti a questa settimana dedicata all’alta moda con due brand di OTB, Viktor&Rolf e Maison Margiela, attraverso cui abbiamo fatto vedere tutta la bellezza dell’artigianalità italiana e della creatività che ci contraddistinguono all’interno di questo settore.

I nostri brand e i nostri direttori creativi possono infatti contare su una filiera unica – che produce l’80% dei prodotti di lusso a livello globale – su cui stiamo investendo e scommettendo direttamente perché siamo convinti che possa essere il cavallo di battaglia per competere con i grandi gruppi della moda e del lusso.

Come Gruppo OTB, vogliamo portare in Francia il nostro bagaglio di italianità, siamo già presenti con ben più di 40 negozi dei nostri brand e l’headquarter di Maison Margiela, ma intendiamo investire ancora in questo territorio che per la moda italiana rappresenta uno dei principali competitor.” ha concluso Renzo Rosso

Parigi, 26 gennaio 2024

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid e detiene una partecipazione del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Il gruppo, che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo, fonda le proprie basi su un approccio digitale che mette al centro il consumatore, l’impegno concreto e a lungo termine per la creazione di un business sostenibile e dall’impronta tecnologica, la forte attenzione al sociale attraverso la OTB Foundation.

OTB Corporate Communication

corporate_communication@otb.net