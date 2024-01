Marcia della Pace per fermare le guerre: a Thiene il 4 febbraio

Domenica 4 febbraio è la data scelta quest’anno per la Marcia della Pace, proposta da Sentieri di Pace per Thiene1, con il patrocino del Comune di Thiene e in rete con i gruppi e le associazioni aderenti2.

L’Invito è rivolto a tutti

L’invito rivolto a tutti è di incontrarci per camminare insieme per la Pace, uniti dallo slogan “Mediatori di pace”. L’appuntamento per la Marcia della Pace è nel pomeriggio alle 14.15 presso il piazzale Madonna dell’Olmo.

Oggi vediamo le guerre, in corso in ogni parte del mondo, non avviarsi verso una composizione e una prospettiva di pace, in cui le popolazioni possano ritornare a vivere nelle loro terre in condizioni di sicurezza e dignità, senza le sofferenze e le violazioni causate dal ricorso alle armi.

Vediamo anzi, che le situazioni di conflitto fra le nazioni e all’interno dei paesi sembrano purtroppo moltiplicarsi.

Nella tragica attualità, vogliamo condividere e ritornare a diffondere il messaggio, che “i rapporti fra le comunità politiche, come quelli fra i singoli esseri umani, vanno regolati non facendo ricorso alla forza delle armi, ma nella luce della ragione; e cioè nella verità, nella giustizia, nella solidarietà operante”.

Cogliamo una significativa coincidenza nella data del 4 febbraio, in cui si celebra la 46ª Giornata Nazionale per la Vita. Le prime vittime delle guerre sono sempre i più fragili e indifesi, i bambini con le loro mamme, le persone anziane, gli ammalati. La pacifica convivenza è la condizione per assicurare a tutti l’esistenza, la dignità e le necessarie attenzioni.

Percorso Marcia della Pace

La Marcia per la Pace percorrerà le vie di Thiene, muovendo dal piazzale Madonna dell’Olmo, con arrivo e conclusione nella chiesa della Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca. Dopo un breve tratto è prevista una sosta presso l’Opera Immacolata Concezione, per un saluto agli ospiti. Presso piazza Chilesotti ci troveremo a condividere un momento di preghiera interreligiosa.

Contatti

cellulare: 3515243173

mail: sentieripaceth@gmail.com

1 Tavolo di lavoro a cui partecipano A.S.A. ODV, Coordinamento Pastorale Vicariale, Movimento dei Focolari, MASCI Sarcedo-Thiene, Commissione Festa dei Popoli

2 La Comunità di Sant’Egidio, la Comunità Papa Giovanni XXIII – Operazione Colomba, M.A.S.C.I. Thiene R. Del Pra, i gruppi missionari dei vicariati di Thiene e Caltrano, i gruppi scout Thiene 1 e Thiene 2, l’AC Vicariale, ACLI Circolo di Thiene e Zugliano, l’Associazione Amici della Resistenza ANPI AVL, il Presidio Libera Alto Vicentino “E. Sansone”, l’Associazione Bangladesh per la pace, la Cooperativa Sociale Crescere e Fare – Scuola Grande Quercia Thiene, il Coro Giovanile di Thiene, le Scuole Patronato San Gaetano Thiene, il gruppo l’Italia che Resiste, i rappresentanti di varie confessioni religiose.

Thiene, 26 gennaio 2024

Fonte: ufficio Stampa – Comune di Thiene (VI)