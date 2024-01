AMA Preview: il rock dei Queens of the Stone Age

Il rock dei Queens of the Stone Age all’AMA Preview, l’anteprima di luglio di AMA Music Festival

La band che ha scritto alcune delle migliori pagine del rock degli ultimi vent’anni si esibirà il 5 luglio a Villa Ca’ Cornaro. Il 13 luglio invece salirà sul palco Tedua.

Venerdì 5 luglio 2024

AMA Preview

I Queens Of The Stone Age hanno annunciato oggi due nuovi appuntamenti in Italia per l’estate 2024. L’iconica band statunitense oltre alla data del 4 luglio a Roma e del 6 luglio a Milano sarà protagonista venerdì 5 luglio 2024 all’AMA Preview, anteprima dell’AMA Music Festival, che si terrà come di consueto nel parco di Villa Ca’ Cornaro, a Romano d’Ezzelino, vicino a Bassano del Grappa.

La band è pronta a portare sui palchi italiani i brani che hanno scritto tra le migliori pagine del rock degli ultimi vent’anni e quelli dell’ultimo disco “In Times New Roman…” uscito lo scorso 16 giugno, tra ritornelli ipnotici e groove fuori dal comune, punteggiati da sfumature di turbolenza psichica che daranno vita ad un live impetuoso.

Composta nella sua formazione attuale da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore, che ha pubblicato otto album in oltre 25 anni di carriera, si è imposta come una vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock ed è entrata a pieno titolo nell’Olimpo della musica mondiale.

La prevendita ufficiale dei biglietti su My Live Nation (www.livenation.it) sarà disponibile in anteprima da sabato 27 gennaio alle ore 11.00. La vendita generale si apre lunedì 29 gennaio alle ore 11.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

L’altro appuntamento di AMA Preview

Tedua il 13 luglio!

Tedua, l’artista rivelazione del 2023 che continua a dominare le classifiche streaming della Penisola esalta anche il pubblico di AMA Music Festival. L’annuncio che lo vedrà ospite il 13 luglio , all’AMA Preview con il suo tour per estivo 2024 ha generato riscontri oltre ogni pronostico.

La notizia è arrivata dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Parole Vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, che nelle prime 24 ore di uscita ha conquistato la vetta della Top 50 di Spotify Italia e della Top 100 Italia di Apple Music. Questo traguardo è la conferma definitiva di quanto il singolo fosse atteso dal pubblico entusiasta, che ne ha richiesto a gran voce la pubblicazione dopo lo spoiler pubblicato da Tedua sui suoi social.

La tournée prodotta da Live Nation ha portato nel mondo dei live urban una connotazione internazionale sapendo unire una solida preparazione di performance a un approccio artistico multidisciplinare.

I biglietti sono disponibili su www.amamusicfestival.com e su www.ticketone.it

LINE UP 2024

AMA PREVIEW

5 luglio » QUEENS OF THE STONE AGE

13 luglio » TEDUA

AMA MUSIC FESTIVAL

dal 21 al 25 agosto

Nelle prossime settimane verranno presentati nuovi e importanti artisti!

Parco di Villa Cà Cornaro – Romano d’Ezzelino (VI), via Cà Cornaro, 9

Apertura cancelli prevista per le ore 18.00

Romano d’Ezzelino (VI)

