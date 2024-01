Altavilla Vicentina: sospensione consiglio e nomina commissario prefettizio

A seguito delle dimissioni del sindaco di Altavilla, Carlo Dalla Pozza, rassegnate in data 5 gennaio scorso e divenute definitive in data odierna, il Prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, in vista dello scioglimento del consiglio comunale, ha proceduto a sospendere il medesimo e a nominare il Viceprefetto Maria Giulia Borriello quale Commissario prefettizio di Altavilla per la provvisoria gestione dell’ente locale.

La dott.ssa Borriello, laureata in giurisprudenza, ricopre attualmente gli incarichi di dirigente dell’Area I “Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale” e dell’Area III “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari Legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio” presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Vicenza.

Sarà obiettivo del Commissario – cui sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale – “traghettare” l’Amministrazione comunale di Altavilla sino all’insediamento, a seguito delle prossime consultazioni elettorali, degli organi ordinari, seguendo e definendo tutti i procedimenti amministrativi in itinere, con particolare riguardo alle opere pubbliche già programmate e le progettualità connesse al PNRR.

Vicenza, 26 gennaio 2024

Altavilla – UFFICIO STAMPA Prefettura UTG di Vicenza

È previsto dall’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)[1]. Tale denominazione non è, peraltro, utilizzata dalla legge, che parla semplicemente di commissario.

In seguito all’approvazione della legge 7 aprile 2014, nº56, la possibilità di commissariamento di una provincia è ridotta alle amministrazioni, non riformate, elette nel 2010 e nel 2011, oltre che alle province regionali (oggi soppresse) della Sicilia e alle province della Sardegna in virtù delle legislazioni locali concernenti i commissari regionali.

“Casi di nomina”

Scioglimento del consiglio comunale e provinciale. Il commissario, di solito un funzionario della carriera prefettizia, è nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale o provinciale con lo stesso decreto di scioglimento, adottato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, in esito ad una procedura avviata dal prefetto competente per territorio. Peraltro, iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.

Lo scioglimento del consiglio può essere disposto, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000:

quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi,

per le seguenti cause:

impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia (in tal caso, tuttavia, non si fa luogo alla nomina del commissario perché al sindaco o presidente subentra, fino alle nuove elezioni, il vicesindaco o vicepresidente della provincia);

dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati (non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia);

riduzione del consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti;

quando non sia approvato nei termini il bilancio;

quando l’ente, con più di mille abitanti, sia sprovvisto dei relativi strumenti urbanistici generali e questi non siano adottati entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi (in questo caso, il decreto di scioglimento è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

Scioglimento per infiltrazioni o condizionamenti mafiosi

“Funzioni”