Schio, incidente mortale: ciclista 75enne perde la vita

Schio, ore 11:15 di giovedì 25 gennaio. U.Z., uomo 75enne da Thiene, stava percorrendo in bicicletta via Maestri del Lavoro con direzione Thiene. Poco dopo l’uscita per Marano Vicentino, per cause in corso di accertamento, andava a collidere contro un autocarro che si trovava nel margine destro della strada, il cui conducente, uomo 49enne da Vicenza, stava eseguendo lavori di pulizia.

A seguito dell’urto il ciclista riportava gravissime lesioni e, nonostante i reiterati tentativi di rianimarlo posti in essere da Sanitari 118, decedeva poco dopo.

Rilievi a cura della Polizia Locale “Alto Vicentino” di Schio.

Schio 25 gennaio 2024

Fonte: Polizia Locale “Alto Vicentino” di Schio

