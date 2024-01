“Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni.” Cit. Alda Merini – La Bassanese: dott.ssa Fanni Guidolin con il libro “Fanni Sex Code”

Aperilibro

Al secondo appuntamento 2024 all’ Aperilibro si profila già un “tutto esaurito”. Domenica 28 gennaio, per la prima volta a Bassano, la dottoressa Fanni Guidolin presenta il suo libro FANNI SEX CODE, una guida all’uso felice del sesso, del piacere intimo con utili consigli di fisiologia e igiene intima, ma anche di relazioni a distanza, di crisi di coppia e dipendenza tossica amorosa, quest’ultima maledettamente di attualità.

Con Fanni Guidolin sarà facile parlare di tabù del sesso e dei molti colori della sessualità.

Dott.ssa Fanni Guidolin

L’autrice, oltre ad essere specialista nella riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico e della loro prevenzione, sia maschili che femminili, legate a interventi chirurgici, alla menopausa o al parto, è consulente sessuale diplomata Aispa iscritta alla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. I suoi consigli sono molto seguiti in rete.

E’ Docente in master per infermieri presso Università di Padova, Università di Ferrara, Università Bicocca di Milano. Ha ricevuto molti premi per il suo lavoro e ricerca, collabora con la testata OggiTreviso e scrive per Il Quindicinale sulla rubrica “Tabù”. Dal 2020 è Responsabile della Lega Italiana Lotta ai Tumori di Castelfranco Veneto. Nel 2021 è ambasciatrice italiana della stomaterapia in Europa.

FANNI SEX CODE

Con la presentazione in libreria La Bassanese di FANNI SEX CODE, edito da Eifis, si farà chiarezza su molti aspetti dell’intimità di coppia e tabù, portando luce molti temi considerati impertinenti e inappropriati. Un altro aspetto trattato durante l’incontro e di grande attualità è l’educazione sessuale a scuola e come i genitori dovrebbero porsi con i figli che spesso scoprono il sesso – a volte in modo violento o inappropriato – troppo presto e senza le giuste informazioni e precauzioni.

E’ stata Team Leader nella sua precedente carriera ospedaliera, dal febbraio 2023 dirige e opera presso il suo studio “La Clinica del Perineo” a Castelfranco Veneto.

Sarà un incontro che potrà letteralmente trasformare la vita sessuale e amorosa di molte coppie. Dialoga con l’autrice Angelica Montagna, giornalista, scrittrice, formatrice.

L’incontro-presentazione si svolgerà domenica 28 gennaio alle ore 17.45, nell’area incontri interna della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

