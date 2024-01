Giulio Zeppieri talento del tennis italiano incontra il consigliere Bez

A Palazzo Trissino il consigliere Bez riceve il tennista Giulio Zeppieri, dopo la qualifica nel main draw e il successo al primo turno degli Australian Open 2024

«Un modello positivo per i giovani, allenato dal vicentino Massimo Sartori»

Il consigliere comunale Giacomo Bez, delegato ai progetti di sviluppo della pratica e della cultura sportiva, ha ricevuto oggi a Palazzo Trissino il tennista Giulio Zeppieri, 22 anni, qualificato nel main draw degli Australian Open 2024, accompagnato dall’allenatore vicentino Massimo Sartori, già allenatore di Jannik Sinner e Andreas Seppi, nonché Head Coach di Horizon Tennis Home.

Bez: Zeppieri, uno dei più importanti e promettenti tennisti italiani

«È stato un piacere incontrare oggi Giulio Zeppieri a Palazzo Trissino – ha detto il consigliere Giacomo Bez – I recenti suoi successi all’Australian Open testimoniano come quest’atleta sia uno dei più importanti e promettenti tennisti italiani. Con questo risultato entra di diritto, e speriamo stabilmente, nel circuito dei grandi Slam e dei più qualificati tornei del mondo.

Parte di questo risultato è anche “vicentino”, perché la scuola Horizon con il suo Head Coach, Massimo Sartori, rappresenta un’eccellenza sportiva del nostro territorio e in Italia. Un vero e proprio centro di alta formazione che, insieme agli investimenti della Federtennis, sta facendo crescere tantissimo questo meraviglioso sport.

Giulio Zeppieri un modello per tutti i ragazzi/e

Il tennis sta riscontrando da tempo un successo incredibile di praticanti e di appassionati e non è un caso che l’Italia si sia laureata campione del mondo, vincendo l’ultima edizione della coppa Davis. Ciò che però per noi è importante è che atleti come Zeppieri possano rappresentare un modello positivo per migliaia di ragazze e ragazzi, che seguendolo e tifando per lui e per gli altri tennisti azzurri, si avvicinino alla pratica e all’incontro con tecnici ed educatori qualificati e che crescano sia sotto il profilo sportivo che quello valoriale».

Vicenza, 25 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa