‘Chiamata’ di lavoratori stranieri: le denunce di Confartigianato

Procedure per la ‘chiamata’ di lavoratori stranieri. Confartigianato denuncia ritardi e disfunzioni del sistema.

“Che la ‘chiamata’ del personale sia legata al click day già di per sé lascia perplessi visto che l’assunzione mirata di una persona non può essere una lotteria. Se poi il lavoro di preparazione degli operatori e le tempistiche non sono rispettate ponendo degli ostacoli molto rilevanti, tutto diventa più complicato e a farne le spese sono di nuovo le imprese che di quelle risorse umane hanno bisogno non trovandole sul territorio”. Le parole del presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion, si riferiscono ai tempi del caricamento sul sito ministeriale delle domande delle richieste di ingresso in Italia per lavoro: domanda che non è ancora disponibile.

In precedenza infatti gli operatori potevano pre caricare le domande delle imprese da almeno 30 giorni prima della data del click day. Nel frattempo si avvicina la scadenza del click day, all’apertura del quale si hanno pochi minuti per cliccare e accedere alla graduatoria.

Le date dei prossimi click day

Dal 5 febbraio, per le richieste per i lavoratori subordinati non stagionali, cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia. Dal 7 febbraio per gli altri lavoratori subordinati non stagionali. Dal 12 febbraio per i lavoratori stagionali. Il termine ultimo per tutte e tre le tipologie è il 31 dicembre 2024. A stabilire le date dei cosiddetti ‘click day’ per la richiesta di lavoratori stranieri, è lo stesso decreto (settembre 2023). Decreto con il quale si è stabilita la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Le date della ‘Chiamata’ nel 2023

Per il 2023 le date individuate sono state il 2, 4 e 12 dicembre. L’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per gli ingressi in Italia per lavoro è rimasto disponibile dal 30 ottobre fino al 26 novembre 2023. Entro questo intervallo di tempo bisognava inserire i dati delle aziende intenzionate ad assumere personale straniero, inserire i dati dei lavoratori individuati ma anche verificare con il Centro per l’Impiego l’indisponibilità di lavoratori, con le medesime qualifiche, già presenti sul territorio nazionale. I tempi per la risposta del Centro per l’Impiego possono arrivare a 15 giorni.

Vicenza, 25 gennaio 2024

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza – Ufficio Stampa