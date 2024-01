Romina Lombardi: storia vera di cinque cuccioli da salvare

È la storia vera e illustrata di cinque cuccioli abbandonati, uno ha vissuto a Torreselle

PLUTINO, IL CANE DELL’APPENNINO

ISOLA VICENTINA TRA LE AMBIENTAZIONI

Una storia vera di cinque cuccioli da salvare che diventa un libro e unisce valori come l’amore, l’accettazione e l’amicizia a divertenti imprevisti, buffi personaggi e alla riscoperta di territori rurali italiani, tra cui Torreselle, a Isola Vicentina.

È “Plutino, il cane dell’Appennino”, il volume per bambini dai 7 ai 12 anni e per adulti “accompagnati da bambini”, come si legge tra le pagine.

Scritto e illustrato rispettivamente da Romina Lombardi e Elisabetta Donaglia, il libro è edito da Casa Inverse (www.casainverse.it) ed è da poco uscito su tutti gli store on line (Amazon, Ibs, Feltrinelli, Mondadori) e distribuito in tutte le librerie d’Italia.

Plutino

Il libro è tratto da una storia vera: Plutino, il cagnolino protagonista del libro, fu infatti trovato nell’estate del 2009 abbandonato dentro uno scatolone insieme ad altri quattro fratelli a Pieve di Gusaliggio, nella Valmozzola, in provincia di Parma, ma fu “adottato” dall’autrice del libro che all’epoca viveva a Torreselle, Isola Vicentina.

Ecco perché uno dei tre capitoli è ambientato proprio in questa parte del vicentino, di cui si esalta la bellezza rurale del territorio anche grazie alle illustrazioni ad acquerello di Elisabetta Donaglia.

Plutino, il protagonista – che nella realtà adesso ha quasi 15 anni – nel libro, è tutto tranne che un supereroe. È istintivo, permaloso e troppo sensibile, soffre d’ansia e ha una paura folle dell’acqua e dei bambini. Ma soprattutto si caccia sempre nei guai, alla ricerca continua di risposte su di sé e sul mondo, proprio come fanno i bambini.

Romina Lombardi

“Ho pensato di scrivere questa storia per tanti motivi – spiega l’autrice e giornalista Romina Lombardi – in prima battuta perché, quando i cagnolini furono trovati, un’intera comunità, compreso il sindaco, se ne prese cura fino all’adozione, un bell’esempio di civiltà, poi perché, col tempo, ho scoperto che Plutino è un cane “altamente sensibile”, caratteristica che recentemente si sta studiando molto anche nei bambini. Infine, mi piaceva l’idea che proprio i bambini, attraverso un cucciolo di animale, potessero scoprire luoghi, leggende e storie di “campagna” dal sapore antico, che io ho vissuto grazie ai miei nonni o alle storie degli anziani, nel caso di Torreselle. E certi luoghi devono restare appiccati al cuore, perché insegnano la Vita e, proprio per questo, vanno raccontati alle nuove generazioni”.

BIOGRAFIE

L’AUTRICE

Romina Lombardi

Nata a Lucca l’11 luglio 1980 Romina Lombardi è laureata in Scienze della Comunicazione ed è giornalista pubblicista dal 2006. Per anni collaboratrice dell’Agenzia di stampa Ansa a Roma, ha curato la comunicazione di alcuni programmi tv come il Grande Fratello e Ballando con le stelle e di molti festival culturali come il Civitafestival, il Festival del Vittoriale e il Festival Biblico, oltre che di alcune importanti aziende. Dopo aver vissuto 20 anni tra Roma, Vicenza e Brescia, nel 2017 è tornata a Lucca dove, tra l’altro, dirige e organizza il Festival Lucca Città di Carta.

Nel 2018 è uscito il suo libro-progetto contro il Bullismo dal titolo ‘Giovani Inversi – Poesie in tempi di bullismo e altre prepotenze’, edito da NPS Edizioni. A dicembre 2023 è uscito il suo romanzo dal titolo ‘Qualcosa fa Rumore’.

L’ILLUSTRATRICE

Elisabetta Donaglia

Nata a Milano il 23 luglio 1969, Elisabetta Donaglia vive e lavora a Lucca dove si è diplomata al Liceo artistico e specializzata nel settore della progettazione di interni e di arredi. Da oltre 30 anni unisce il lavoro per le aziende alla carriera di pittrice, illustratrice e artista poliedrica, spaziando dalla pittura a olio e acquarello, al recupero di mobili e oggetti antichi. Qualificata anche come calligrafa, crea ed esegue progetti speciali legati agli eventi e al mondo del wedding. Da dieci anni, inoltra, cura corsi di disegno, di calligrafia e laboratori per bambini in varie manifestazioni culturali. Dal 2021 è responsabile di Casa Inverse, azienda artigianale e laboratorio artistico con sede a Lucca (www.casainverse.it).

Gennaio 2024

Ufficio stampa Margherita Grotto – Giornalista

Romina Lombardi – Giornalista