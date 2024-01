Pallacanestro Vicenza vola nella tana della capolista

Basket Serie B Nazionale – Pallacanestro Civitus Vicenza di scena stasera sul parquet del palaColombo, dopo l’entusiasmante vittoria nel derby con la Gemini Mestre , per affrontare la corazzata del girone b , in un match teoricamente proibitivo.

Palla a due ore 21,00 (arbitri Galluzzo di Brindisi e Grieco di Matera ), per il primo dei tre turni infrasettimanali previsti per il girone di ritorno. E^ la prima di tre trasferte ravvicinate in Puglia nel giro di venti giorni.

Seguiranno

Taranto il 3 febbraio e San Severo il 14. Un cammino che per certi aspetti ricorda quello dello scorso campionato di B, con tre viaggi in Sicilia nel mese di ottobre 2022. che si conclusero tutto sommato con un buon bottino: 2 successi e una sconfitta.

Vicenza è in salute dopo aver ottenuto la seconda vittoria consecutiva , che coincide con il quinto centro nelle ultime nove gare. Un chiaro segnale di crescita capace di schiudere orizzonti lusinghieri in ottica salvezza per una squadra ora molto profonda , organizzata ed equilibrata. Il confronto che ci attende nel tacco d’Italia e valevole per la ventesima giornata servirà anche ed inevitabilmente per preparare la sfida di domenica prossima con Faenza, che segnerà il ritorno dei biancorossi al palaGoldoni e che con il contributo di un pubblico sempre più sesto uomo in campo, dovrà rappresentare la quarta perla consecutiva interna.

RUVO DI PUGLIA

Capolista pressochè incontrastata insegue la vittoria nella regular season del girone b, al fine di poter disputare una post season di altissima fascia ed occupare così a giugno uno dei due posti utili per l’accesso alla categoria superiore. Il team di coach Campanella vanta 32 punti in classifica a fronte di sedici vittorie ed appena tre sconfitte. Il roster è attrezzatissimo ed è reduce dal blitz sul campo dell’Andrea Costa Imola.

La stella Jackson ha infilato la sua solita straordinaria striscia di tiri dal perimetro, chiudendo a quota 25 punti , con 7/10 dalla linea dei tre punti. La coppia di lunghi titolare è formata da Leggio e Galmarini, entrambi in A2 negli ultimi due anni. Affidabilissimi Toniato, Ghersetti, Diomede e Deri, per la panchina un elemento come Marco Contento è un lusso.

Radiocronaca minuto per minuto del match stasera alle 21,00 sulla pagina FB Riccardo radiocronache pallacanestro per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia se non si è già tra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto in copertina: Fabio Bugatti