Nelson Mandela di Schio: RAV vince 36-0 battendo i Patavium

La seconda fase del campionato inizia alla grande per il nostro RAV, che domenica 21 gennaio, allo stadio Nelson Mandela di Schio, vince 36-0 battendo i Patavium.

In un campo sintetico perfetto i nostri ragazzi portano a casa il risultato sotto la direzione del Sig. Dorigo Lorenzo. I nostri avversari partono decisi, ci mettono fin da subito alla prova e il pallido sole domenicale inizia a riscaldare la tifoseria.

Da un’azione del RAV esce Fantato che imbecca Castello pronto a depositare quasi in mezzo ai pali, la trasforma Dalla Pozza per il 7-0. Le nostre pantere prendono coraggio e da una pressione in mischia arriva la seconda meta ad opera di Zanin.

12-0, primo tempo finito

I ragazzi hanno tutti gli occhi puntati sul mister pronto a dare strategie e coraggio.

Si va alla ripresa, c’è sudore e voglia di difendere con tutte le forze la squadra. La situazione non si sblocca, complice qualche errore, fino al calcio di Dalla Pozza che vale il 15-0.

Il campo si fa nostro e arrivano tre mete eccezionali dettate da Castello, Penzo e Savio per il finale del 36-0.

MVP Alberto Manea per l’ottima prestazione fisica.

In club house si festeggia la vittoria con orgoglio tra abbracci e strette di mano che riscaldano anche le domeniche più fredde.

Ottimo inizio ragazzi!

Formazione RAV

15 Fantato G, (V.cap), 14 Benvenuti S., 13 Castello E., 12 Penzo L., 11 Trento G., 10 Dalla Pozza L. (Cap), 9 Munaretto M., 8 Caretta Nicola, 7 Zanin L.,6 Grolla T., 5 Savio E., 4 Scorzato P., 3 Marconato M., 2 Trento F.,1 Manea A.

A disposizione

16 Zanovello R, 17 Ceron J, 18 Pegoraro M, 19 Novello G 20 Kuzmanovic S, 21 De Tomasi A, 22 Berlato M.

Articolo di Mauro Gallo, team manager Rugby Alto Vicentino

Al link seguente sono disponibili le foto: https://www.rugbyaltovicentino.it/it/prodotti/2/183