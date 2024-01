Malga Cornetto: prorogato il termine per il bando di gestione

Si concluderà il 12 febbraio 2024 alle ore 12.00 la procedura di raccolta delle offerte economiche per l’affidamento in concessione di Malga Cornetto. La proroga dei termini, inizialmente prevista per il 29/01, si è resa necessaria al fine di garantire degli specifici chiarimenti e favorire di conseguenza la presentazione delle offerte.

Malga Cornetto

A partire dalla resa pubblica del bando per la nuova gestione di Malga Cornetto si è subito presentato un grande interesse da parte degli imprenditori locali. I contatti con l’ufficio lavori pubblici, dopo la pubblicazione del bando nei canali ufficiali della pubblica amministrazione, nei social network e nella stampa locale, con il passare dei giorni si sono moltiplicati.

Si è reso quindi necessario prorogare i temini di presentazione delle domande dal 29 gennaio al 12 febbraio per garantire a tutti gli interessati, come previsto dal bando, di accedere per prendere visione delle strutture e dei luoghi. Con l’occasione della modifica dei termini di presentazione delle domande, sono state recepite due osservazioni presentate dai richiedenti.

La prima riguarda il requisito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo delle Imprese Artigiane che potrà essere dimostrato, per quei soggetti non ancora iscritti, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. Il secondo chiarimento riguarda invece la prescrizione di rendere disponibile con formula del noleggio attrezzatura da montagna e/o arrampicata. Questo requisito potrà esser ora raggiunto anche mediante collaborazione / accordo con negozio specializzato.

Invariato l’importo a base d’asta di € 15.000,00 più IVA annui per l’assegnazione della concessione di Malga Cornetto e delle sue pertinenze.

Federico Pozzer

“Abbiamo appreso con piacere – ha spiegato Federico Pozzer, Vice Sindaco e assessore al turismo e Promozione del territorio – che il bando per la gestione di Malga Cornetto ha suscitato grande interesse in paese e non solo. Per questo motivo e per agevolare lo svolgimento delle procedure di gara abbiamo deciso di prorogare il termine di presentazione delle domande di un paio di settimane in modo da garantire a tutti gli interessati la possibilità di accedere alla struttura, come previsto, prima dello scadere dei termini.

Al contempo non andiamo a perdere troppo tempo per tutte le incombenze che ufficio e ditta aggiudicataria dovranno espletare per la preparazione della stagione 2024”.

Tutte le informazioni relative alla proroga dei termini per la gara dell’assegnazione della concessione di Malga Cornetto, sono disponibili rivolgendosi all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Valli del Pasubio o consultando il sito internet www.comune.vallidelpasubio.vi.it

Nicoletta Agostini

Ufficio Segreteria-Comune di Valli del Pasubio

Precedente avviso