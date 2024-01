Giornata della Memoria: a Bassano una conferenza per gli studenti

La Giornata della Memoria, che si celebra in tutto il mondo il 27 gennaio, fu istituita con Legge nazionale del 20 luglio 2000, n. 211, “al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

“Anche quest’anno – afferma l’Assessore all’Istruzione Mariano Scotton – in occasione di questa Giornata, in particolare venerdì 26 gennaio dalle ore 10 alle ore 12, coinvolgeremo alcune classi delle scuole medie e degli istituti superiori in una conferenza dal titolo “La cenere che diventa pietra”.

L’appuntamento sarà in streaming e parteciperà il noto storico e scrittore prof. Loris Giuriatti. Hanno aderito a questa iniziativa nove istituti tra Comprensivi e Superiori con 57 classi e 1026 studenti”.

La data di commemorazione

Per l’appunto il 27 gennaio, non è casuale. Si è deciso di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz sancendo la fine dell’Olocausto.