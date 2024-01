Doppio incendio: pizzeria a Rosà e a Cassola

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5:10 di mercoledì, in via Mazzini a Rosà per l’incendio divampato all’interno di una pizzeria.

Alle 6:50 secondo intervento dei pompieri per l’incendio dei tendoni e l’arredo esterno sempre di una pizzeria in Via Papa Giovanni XXIII a Cassola.

Nessuna persona è rimasta coinvolta in tutti i due gli incendi.

I vigili del fuoco

arrivati a Rosà dal distaccamento di Bassano del Grappa, Cittadella e da quello volontario di Thiene con tre autopompe e due autobotti, hanno spento le fiamme evitando un incendio generalizzato di tutta la struttura. Bruciato il bancone del bar e parte dell’arredamento della pizzeria. Danni da fumo a tutto il locale.

Il secondo incendio divampato all’esterno della pizzeria di Via Papa Giovanni XXIII a Cassola è stato in parte estinto dagli stessi proprietari. La squadra dei vigili del fuoco di Thiene portatasi sul posto proveniente dall’altro incendio hanno messo del tutto in sicurezza il locale che ha subito solo danni esterni. In entrambi gli incendi sul posto i carabinieri.

Entrambi i locali sono di un’unica proprietà. Le cause di entrambi gli incendi sono al vaglio del nucleo NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) dei vigili del fuoco, che stanno eseguendo i sopralluoghi.

