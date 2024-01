DomenicaTeatro: Peter Pan ovvero l’isola dei bambini sperduti

Domenica 28 gennaio 2024, terzo appuntamento nell’ambito della rassegna DomenicaTeatro, in Teatro Comunale alle ore 17.00 la Fondazione TRG in coproduzione con il Teatro Nazionale Genova propone Peter Pan ovvero l’isola dei bambini sperduti, teatro d’attore e canzoni dal vivo per un pubblico consigliato dai 6 anni.

DomenicaTeatro – Peter Pan

Ci sono romanzi in letteratura che hanno la proprietà di potersi adattare a diverse situazioni ed esigenze. Li definiamo classici perché affrontano aspetti della condizione umana che non conoscono età e periodi storici. In questo senso Peter Pan è a tutti gli effetti un classico, capace di suggerirci ancora oggi nuove riflessioni: in che misura un adulto deve abbandonare il bambino che è in lui?

Crescere è inevitabile, ma possiamo portaci dietro alcune caratteristiche infantili senza vergognarci, senza nasconderle agli occhi degli altri? Le paure dell’infanzia vanno sempre considerate solo dell’infanzia? La capacità di immaginare, che ha il suo picco proprio nell’infanzia, è fondamentale per l’essere umano; in un mondo bombardato da immagini, paradossalmente diventa sempre più difficile sviluppare questa attitudine. Peter Pan ci è sembrato un ottimo pretesto per ribadire il fatto che il sogno e l’immaginario infantile non devono mai spegnersi, anche quando inevitabilmente il nostro corpo affronta l’età adulta.

“Essere un bambino”

Non per rifiutare responsabilità e voltare le spalle alla realtà, ma per affrontare il quotidiano con più leggerezza e originalità. In scena gli attori Alessandro Pisci, Pasquale Buonarota e Celeste Gugliandolo si calano rispettivamente nei ruoli di Peter, Capitan Uncino e Wendy. Le gradinate che compongono la scenografia si trasformano alternativamente nella barca dei pirati o nell’Isola che non c’è. Non mancherà l’interazione con i piccoli spettatori che in alcuni momenti saranno parte integrante dello spettacolo. Fondamentale nella messa in scena la colonna sonora composta da Paolo Silvestri: parte della narrazione è infatti affidata ai brani originali che vengono cantati dagli attori e che accompagneranno il pubblico in un viaggio che speriamo possa regalarci momenti di vera e pura immaginazione.

Giorgio Scaramuzzino

Drammaturgia Giorgio Scaramuzzino, Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci – Regia Giorgio Scaramuzzino

Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Celeste Gugliandolo

Musiche Paolo Silvestri – Scene e costumi Lorenza Gioberti – Luci Aldo Mantovani

Co-produzione TEATRO NAZIONALE DI GENOVA – FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS



DomenicaTeatro

Tutti gli spettacoli si svolgono al Teatro Comunale con inizio alle ore 17.00. Il biglietto unico è di € 5,00 e quest’anno, oltre alla promozione per famiglie che permette l’acquisto di 5 biglietti per € 20,00, quindi con un ingresso in omaggio per estendere il piacere di un pomeriggio a teatro assieme ad un amico, offre anche lo sconto per gli abbonati alla rassegna Cra Cra Cra che hanno la possibilità di acquistare il biglietto al costo di 4 euro l’uno.

Prevendita e info all’Ufficio Cultura, piazza A. Ferrarin, 1, tel. 0445-804.745 e vendita nei giorni dello spettacolo a partire dalle ore 16.00 in Teatro Comunale, tel. 0445 804 943, e online su myarteven.it e vivaticket.com.

Fonte Città di Thiene – Ufficio Stampa

www.comune.thiene.vi.it