Bassano: “Il futuro nell’antico” – Rassegna di incontri

Rassegna di incontri sull’attualità dei classici a Bassano.

IL FUTURO NELL’ANTICO

Giovedì 25 gennaio ore 17.30

Biblioteca civica

ERIS. ARCHEOLOGIA DEL CONFLITTO – Racconti ed emozioni per la caduta della città. Troia, Cartagine, Roma

Interviene Andrea Arrighini (Università Ca’ Foscari)

Azione teatrale classe 4^BC Liceo “G. B. Brocchi” (coord. Fabio Zanin)

“La disputa sull’altare della Vittoria: la fine del paganesimo morente, il trionfo del cristianesimo”

Prende avvio il prossimo giovedì in biblioteca un nuovo ciclo di incontri dal titolo “Il futuro nell’antico”, promosso dal liceo “G. B. Brocchi” e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’ambito dell’iniziativa “Classici Contro”, con la collaborazione con la Biblioteca civica.

“Classici Contro”,

progetto sviluppato dall’Università veneziana e sposato da molti licei classici italiani, nasce dal contatto inedito tra due parole che non stanno di solito insieme. Suonano un po’ come un ossimoro o un paradosso, perché spesso i Classici sono percepiti come qualcosa di immobile, un punto di riferimento sicuro. E invece i Classici sono motore potentissimo del pensiero, ci aiutano (o ci obbligano) a mettere in discussione tutto, e tramite il loro sguardo critico possono contribuire a rivoluzionare la nostra visione del presente.

Il primo incontro, giovedì 25 gennaio alle ore 17.30 in biblioteca, ha come titolo “Eris. Archeologia del conflitto. Racconti ed emozioni per la caduta della città. Troia, Cartagine, Roma”. Il prof. Andrea Arrighini dell’Università Ca’ Foscari di Venezia affronterà il tema del conflitto nell’antichità e a seguire gli studenti della classe 4^BC del Liceo “G. B. Brocchi”, coordinati dal professore Fabio Zanin, proporranno l’azione teatrale dal “La disputa sull’altare della Vittoria: la fine del paganesimo morente, il trionfo del cristianesimo”.

La partecipazione è libera.

Bassano del Grappa, 24 gennaio 2024

VENERDÌ: STORIA

Incontri sul filo della memoria

Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

Venerdì 26 gennaio ore 17.30

Sala Chilesotti – Museo Civico

IL PROCESSO DI NORIMBERGA – Origini, svolgimento e conseguenze

Interviene Roberto Scevola (Università di Padova)

Ritorna “Venerdì: storia. Incontri sul filo della memoria”, la rassegna di incontri dedicati agli eventi che hanno segnato la nostra storia, promossa dalla Biblioteca Civica di Bassano del Grappa in collaborazione con le associazioni A.N.P.I., A.V.L., 26 Settembre, ISTREVI Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Vicenza “Ettore Gallo”, cui dal 2021 si aggiunte ANA sezione Montegrappa e ACLI Circolo “Pietro Roversi” di Bassano.

Ideato nel 2012, il ciclo ha proposto negli anni quasi duecento appuntamenti che hanno visto sempre una foltissima partecipazione di pubblico, tra cui molti studenti delle scuole superiori bassanesi. Complessivamente hanno assistito agli incontri oltre diecimila persone.

Venerdì 26 gennaio

il primo incontro, legato alla Giornata della Memoria. Ospite è il prof. Roberto Scevola, docente presso l’Università di Padova, che parlerà de “Il processo di Norimberga. Origini, svolgimento e conseguenze”.

Promosso dalle quattro potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale, il processo di Norimberga vide alla sbarra alcuni tra i maggiori gerarchi del regime nazista: dal novembre del 1945 all’ottobre del 1946, una mole gigantesca di documenti e testimonianze gettò piena luce su atti di barbarie inauditi nella storia del genere umano per dimensioni e intensità. L’applicazione, in questa sede, del diritto internazionale ai crimini di guerra e contro l’umanità segna la chiusura di una fase storica sfociata nell’Olocausto e, nel contempo, intende creare i fondamenti di una nuova era, promuovendo la pace tra le nazioni e il rispetto dei diritti umani. Il prof. Scevola riproporrà le tappe essenziali di un giudizio destinato a lasciare un segno indelebile nella coscienza di tutti, vincitori e vinti.

La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti. L’incontro, come tutti quelli della rassegna, si potrà seguire anche in diretta streaming sui canali social della biblioteca e rimarrà poi disponibile nel canale Youtube.

Agli studenti che lo richiedono viene rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini della maturazione del credito formativo.

Informazioni: tel. 0424 519920 – biblioteca@comune.bassano.vi.it

Bassano del Grappa, 24 gennaio 2024

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa