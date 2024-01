Bassano: concorso per “Istruttore informatico”

Concorso per “Istruttore informatico” – Area degli Istruttori, per l’Area 1^ “Risorse e sviluppo” Bassano

Prorogata al 19 febbraio 2024 la scadenza per la presentazione delle domande

É stato prorogato alle ore 12 del 19 febbraio 2024 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di “Istruttore informatico” – Area degli Istruttori, per l’Area 1^ “Risorse e sviluppo”.

Il nuovo calendario delle prove sarà comunicato con apposito avviso, che sarà pubblicato con almeno 15 giorni di preavviso come previsto dalla normativa vigente.

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento (inPA), compilando il modulo online appositamente predisposto.

Bassano del Grappa, 24 gennaio 2024

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa

Il progetto inPA

Un’unica porta d’accesso per il reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

Grazie al decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021), sono possibili nuovi percorsi più veloci, trasparenti e rigorosi per selezionare i profili tecnici e gestionali necessari alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il portale ha l’obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della Pubblica amministrazione. Attraverso un sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico.

Un progetto rivoluzionario per la Pubblica Amministrazione, protagonista nella ripresa del Paese.

Il Portale Nazionale del reclutamento nasce con l’obiettivo di accelerare il percorso di modernizzazione e rinnovamento del Paese. Supportando l’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica nella realizzazione del nuovo sistema di reclutamento pubblico. Il progetto intende velocizzare, semplificare e digitalizzare i processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni per ridurne i costi economici e sociali.

Fonte https://www.inpa.gov.it/