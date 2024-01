Viaggi e avventure di Marco Polo: serie di letture a Sovizzo

“Leggiamo… Storie di viaggi!”: a 700 anni dalla morte di Marco Polo, la Biblioteca di Sovizzo (VI) ospita una serie di letture legate alla figura dello storico esploratore e i suoi viaggi



L’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Civica di Sovizzo, in occasione dei 700 anni della morte di Marco Polo, propongono l’evento culturale “Leggiamo… Storie di viaggi!”, una serie di letture per adulti incentrate sulla figura dello storico esploratore veneziano.

L’appuntamento è per giovedì 25 gennaio alle ore 18.00 nella Biblioteca Comunale di Sovizzo in via IV Novembre, 10.

Questa iniziativa offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di immergersi in racconti avvincenti e stimolanti legati al mondo dei viaggi.

“Un’occasione unica per approfondire alcune pagine della nostra cultura attraverso le avvincenti storie di Marco Polo, ma anche un momento per celebrare lo straordinario contributo che questa figura storica ha avuto nell’esplorazione e nella comprensione del mondo” – ha spiegato Paolo Garbin, sindaco di Sovizzo – “Invito tutti i cittadini a partecipare a questo evento culturale che, guardando al passato, ci ispira per il futuro”

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi telefonicamente alla Biblioteca Comunale di Sovizzo allo 0444 1802130 o via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.sovizzo.vi.it.

Sovizzo, 23 Gennaio 2024

Comune di Sovizzo (VI)- Ufficio Stampa