Serie B, il Parma è quasi in A, ma dietro è bagarre!

La 21° giornata di serie B ha rafforzato lo strapotere della capolista Parma, capace di travolgere a domicilio la Sampdoria e di incrementare ancor di più il proprio vantaggio che ora è di 6 lunghezze sul Como secondo, di sette sulla coppia Cremonese-Venezia e di nove sul Cittadella.

Non sono gap definitivi vista la competitività della categoria, ma per le quote serie B, la formazione di Fabio Pecchia è praticamente con un piede in serie A. La valutazione per l’ascesa diretta nella massima categoria è infatti ora addirittura a 1.25, mentre le altre sono ben lontane. La Cremonese e il Venezia sono appaiate a 5.65, il Como a 6.75, poi tutte le altre con qualche chance per il tandem Palermo-Cittadella, attestate al momento a 19.00.

Serie B, per i ducali questo è il terzo campionato di fila

E’ questo il terzo campionato di fila per i ducali in serie B e dopo aver fallito le due precedenti stagioni, stavolta la proprietà ha fatto le cose per bene sin da quest’estate, quando ha affidato al tecnico un gruppo squadra di alto valore e, soprattutto, particolarmente adatto alla categoria. Ha costruito insomma una rosa senza nomi altisonanti, preferendo puntare su elementi smaniosi di ritagliarsi uno spazio.

Se per il Parma la strada sembra in discesa, è però autentica bagarre alle sue spalle. La new entry è il Como, che nell’ultimo periodo ha scalato posizioni grazie ad alcuni risultati utili di spessore, mentre il percorso inverso l’ha compiuto il Catanzaro, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate che hanno fatto scivolare i giallorossi calabresi molto in basso, anche se ancora all’interno della griglia playoff.

Tra le inseguitrici della capolista spicca comunque il nome del Palermo. Il club nell’orbita della proprietà del Manchester City, pur fra alti e bassi, sembra la squadra con l’attrezzatura migliore del gruppetto che ambisce alla promozione diretta, potendo peraltro contare su una piazza che in cadetteria nessun altro club ha a disposizione.