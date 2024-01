23.01.24. Sergio Berlato, ECR – FDI: “La frana in Valbrenta obbliga la politica a prendere in seria considerazione di completare la “Valdastico Nord”, come dissi in tempi non sospetti”.

Il Deputato italiano al Parlamento Europeo, on. Sergio Berlato, dichiara:” La tragedia sfiorata pochi giorni fa a causa della frana in Valbrenta, obbliga la politica a prendere in seria considerazione il completamento della “Valdastico Nord”.

Prosegue l’on. Sergio Berlato:

“In tempi non sospetti mi feci portavoce e interprete delle esigenze di tanti cittadini e amministrazioni locali, sottoponendo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’urgenza di completare l’A31, nata per unire le provincie di Rovigo, Vicenza e Trento”.

Conclude l’on. Sergio Berlato: “Oltre a mettere in sicurezza le strade che i nostri cittadini percorrono, la politica ha l’obbligo di essere lungimirante: quest’opera è necessaria per dare riscontro alle esigenze di natura economica e turistica non solo della Regione Veneto ma anche del Trentino-Alto Adige e per rafforzare il collegamento tra il Veneto e l’Europa del Nord, implementando gli scambi commerciali con i nostri porti dell’Adriatico”.

23.01.24

On. Sergio Berlato Deputato italiano al Parlamento Europeo

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

ECR – Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei

Gianluca Pietrosante Giornalista pubblicista

Sergio BERLATO

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Membro

ENVI Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

DMAS Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashreq

DARP Delegazione per le relazioni con la penisola arabica