Schio, guida in stato di ebbrezza alcolica: il bilancio dei Carabinieri

Schio: denunce in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica

I fatti

Due persone denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, questo è il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri di Schio (VI).

Nel dettaglio

– A Schio, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio sono intervenuti, alle prime luci dell’alba del 21 gennaio scorso, per un sinistro stradale con feriti lievi, che vedeva coinvolti un furgone ed un’autovettura, in cui uno dei due conducenti, un 29enne di Schio, risultava positivo all’accertamento alcoltest con tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge. I militari hanno provveduto al ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione. Mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per gg. 30. L’altro conducente è stato invece trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Altovicentino di Santorso per le cure del caso, avendo riportato delle lievi contusioni nel sinistro;

– Sempre a Schio, la notte del 22 gennaio, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio sono intervenuti per un sinistro stradale autonomo. Sinistro in cui il conducente, un 29enne di San Vito di Leguzzano, risultava positivo all’accertamento alcoltest con un tasso alcolemico, anche in questo caso, ampiamente superiore al limite consentito dalla legge. I militari hanno provveduto al ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione. Mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Per entrambi i conducenti risultati positivi all’alcoltest è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza. Denuncia per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

“Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza. La colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Fonte: LEGIONE CARABINIERI “VENETO

Comando Provinciale di Vicenza

Comunicato Stampa del 23 gennaio 2024