Ponte degli Alpini si colorerà di rosa giovedì 25 gennaio 2024

A 100 giorni dall’avvio del Giro d’Italia, il Ponte degli Alpini si colorerà di rosa, in un ideale conto alla rovescia che coinvolgerà, giovedì 25 gennaio 2024, tutte le città sedi di tappa.

L’Italia in rosa

Evento promosso nell’ambito delle attività collaterali alla competizione sportiva, prevede infatti l’illuminazione in simultanea di un monumento o di un luogo simbolo delle città interessate quali tappa della competizione ciclistica; le immagini saranno poi veicolate attraverso vari canali di comunicazione, a partire dai quotidiani del gruppo RCS, con grande risonanza mediatica nazionale.

A Bassano la speciale illuminazione si potrà ammirare dalle ore 18 alle ore 22.

Elena Pavan

“Abbiamo scelto il simbolo della nostra città, riconosciuto ovunque nel mondo. Commenta il Sindaco Elena Pavan. Per dare l’avvio al percorso di avvicinamento a quella che vogliamo sia una grande festa. Siamo al lavoro da diverse settimane per assicurare la migliore organizzazione. Ma soprattutto per accogliere i tanti appassionati delle due ruote. Bassano ama il ciclismo e sempre, quando la carovana rosa ha attraversato e ho fatto tappa nella nostra città, non sono mancati l’agonismo, l’entusiasmo e il clima di festa”.

Mariano Scotton

“La penultima tappa del Giro, che arriverà a Bassano sabato 25 maggio, si sa, è quella decisiva. Commenta l’Assessore allo Sport Mariano Scotton. Ci aspettiamo una grande presenza di pubblico. Quello di giovedì si può considerare il primo di una serie di eventi di avvicinamento. Stiamo lavorando ad un calendario di appuntamenti, in collaborazione con associazioni sportive e realtà cittadine e del territorio, per riuscire a veicolare al meglio, anche sul piano turistico, Bassano e il comprensorio”.

Ponte degli Alpini

In occasione dell’evento, il Comune di Bassano promuove un nuovo contest fotografico. Cittadini e turisti sono invitati a inviare le loro foto più belle all’ufficio turistico I.A.T. tramite l’indirizzo mail iat.bassano@comune.bassano.vi.it scrivendo il proprio nome, cognome e un recapito telefonico.

Le immagini, da inviare fino a giovedì 1° febbraio 2024, saranno pubblicate nei canali social Visit Bassano, e chi otterrà più like su Facebook e su Instagram riceverà un premio speciale.

Bassano del Grappa, 23 gennaio 2024

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa