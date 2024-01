Malo, sportello per l’edilizia: un 2023 nel segno del rilancio

I numeri parlano chiaro: nel corso dell’annata appena conclusa, negli uffici comunali di Malo sono state presentate 150 domande di inizio lavori legati a manutenzioni straordinarie degli immobili, 176 certificazioni di inizio attività per interventi strutturali sugli edifici, 73 certificazioni di agibilità, 36 istanze di permesso a costruire e 10 domande di pareri preventivi.

Sono tutte pratiche a cui ha risposto lo sportello per l’edilizia, che verifica gli interessi coinvolti nell’ottica della trasparenza amministrativa. Nei compiti dello Sportello c’è inoltre la verifica e il controllo delle dichiarazioni di conformità degli impianti. In tal ambito sono pervenute oltre 300 dichiarazioni allo sportello “impresainungiorno” per la realizzazione di nuovi impianti negli edifici.

Moreno Marsetti

<Sono dati che testimoniano un movimento interessante negli investimenti per le ristrutturazioni – afferma il sindaco Moreno Marsetti. – E questo grazie a strumenti adottati dalla nostra amministrazione comunale, come il piano di recupero del centro storico, che favorisce la ristrutturazione anche di edifici fatiscenti. Buone pratiche rese possibili dall’efficienza del nostro ufficio tecnico, bene organizzato nel dare risposte concrete e rapide ai cittadini maladensi>.

Negli anni 2022 e 2023 le pratiche edilizie sono tornate ai numeri precedenti alla pandemia, con punte superiori per quanto riguarda la comunicazione di inizio lavori per manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni “leggere”. Da segnalare che nel corso del 2023 sono pervenute allo Sportello per l’edilizia ben 240 istanze di accesso civico ad atti amministrativi, previsto dalla legge 241/1990.

Malo, 10 gennaio 2024

