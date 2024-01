Cantiere a pieno ritmo per la nuova aula magna – Istituto superiore Canova: rinnovata la palestra, accessibile e sicura.

Primo traguardo raggiunto per i lavori di sistemazione dell’istituto superiore Canova di Vicenza. Questa mattina è stata inaugurata la palestra della scuola dopo un intervento che ha riguardato l’adeguamento sismico, l’accessibilità e il rifacimento dei pannelli interni. Prosegue invece a pieno ritmo il maxi cantiere per l’ampliamento dell’aula magna, per un importo di oltre 2,5 milioni di euro.

Andrea Nardin

Il tour dei cantieri scolastici del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin ha fatto tappa al Canova questa mattina. Con lui la vicepresidente Maria Cristina Franco, il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Davide Berton, il dirigente dell’area tecnica della Provincia Filippo Squarcina, il Rup dell’opera Simone Picelli.

Ad accoglierli la dirigente scolastica del Canova Carmela Mancuso con la provveditrice Nicoletta Morbioli. Presente anche una rappresentanza degli studenti, per molti dei quali, in particolare chi segue l’indirizzo tecnico, il cantiere rappresenta un laboratorio didattico a cielo aperto.

La scuola è stata edificata dalla Provincia nei primi anni ‘70, la prima del complesso che sarebbe poi diventato “Cittadella degli Studi” di Vicenza. Al tempo era una scuola innovativa per tipologia costruttiva, distribuzione dei volumi e delle funzioni, ma a distanza di anni era necessario “svecchiarla” intervenendo in particolare su tre filoni: ristrutturazione dell’aula magna, ampliamento e riorganizzazione degli accessi, sistemazione della palestra.

Altri lavori riguardano il foyer d’ingresso all’aula magna, il bar, gli spogliatoi della palestra, l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La Provincia

ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro (di cui 200.000 euro di contributo regionale) e ha dato il via alla progettazione. A rallentare i lavori sono stati dapprima la pandemia, poi una gara d’appalto andata deserta e l’aumento esponenziale del costo delle materie prime.

Ma la Provincia di Vicenza non si è arresa “e oggi – sottolinea il presidente Nardin- festeggiamo la fine dei lavori che riguardano la palestra e un cantiere che prosegue con regolarità e che, secondo cronoprogramma, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico metterà a disposizione della scuola e della comunità un’aula magna più ampia, con accesso sia dalla scuola che dall’esterno, in modo da poter essere utilizzata anche in orario extrascolastico senza interferenze con gli spazi della scuola”.

Maria Cristina Franco

“E’ l’aula magna più grande della città -afferma la Franco- ampiamente utilizzata per eventi che interessano studenti e insegnanti. Uno spazio della cui importanza ci stiamo rendendo conto ancor più adesso che non è a disposizione.”

Quanto alla palestra, l’intervento è stato di minore portata e quindi più veloce “ma non meno necessario -spiega il consigliere Berton- abbiamo lavorato sulla struttura, per un miglioramento sismico e l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche sull’estetica, con il rifacimento dei pannelli.”

L’intervento, nel suo complesso, vale 2.530.000 euro, più 14.000 euro per i nuovi pannelli e la tinteggiatura della palestra. Il progetto è dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa. La ditta che sta eseguendo i lavori (sia per l’aula magna che per la palestra) è la Felco Costruzioni Generale Srl di Sarno (SA). Per il rifacimento dei pannelli della palestra è intervenuta anche l’impresa D.C. Sas di Diego Masiero di Due Carrare (PD).

Una palestra più bella e funzionale

L’intervento più importante che ha interessato la palestra ha riguardato il miglioramento sismico, per la messa in sicurezza della struttura. Si è poi proceduto all’abbattimento delle barriere architettoniche. E’ stato realizzato un nuovo percorso esterno, da ovest, con eliminazione delle precedenti gradinate, consentendo l’accesso agli spogliatoi direttamente anche dall’esterno scuola, senza barriere fisiche che ne ostacolino la fruizione a persone con difficoltà motorie.

E’ stato riorganizzato tutto il sistema dei percorsi e delle rampe interne, con eliminazione delle scale e di ogni altro impedimento alla mobilità e con la realizzazione di pavimentazioni tattili.

Rifatto completamente il blocco est dei servizi e docce esistenti (quello ovest era già stato oggetto di intervento) con contropareti in cartongesso antiumidità, nuovi impianti idrici, sostituzione completa dei pavimenti, serramenti e nuove tinteggiature, oltre al rifacimento completo degli impianti idrico-sanitari e di scarico e adeguamento degli impianti di riscaldamento ed elettrici.

Durante i lavori è emersa la necessità di sostituire i vecchi pannelli di rivestimento in eraclit della palestra con nuovi in Celenit e realizzazione di tinteggiatura del lato lungo, allo scopo di migliorare l’acustica e creare una complessiva uniformità cromatica, intervento realizzato durante le recenti festività di Natale.

Istituto superiore Canova – aula magna

Il progetto di riqualificazione e adeguamento dell’aula magna parte dall’esigenza di creare un accesso autonomo esterno, da via Baden Powell , al fine di poter concedere l’utilizzo degli spazi alle altre scuole della cittadella degli studi limitrofa, o per altri utilizzi e richieste pubbliche, senza interferire con gli spazi interni della scuola.

Si interviene sulla distribuzione delle sedute, per garantire percorsi di sicurezza e accessibilità, mantenendo la capienza a circa 370 posti. L’attuale pavimentazione viene sostituita con nuova pavimentazione in legno. Per migliorare l’acustica, la pannellatura a parete viene sostituita con contropareti in cartongesso coibentate termicamente oltre che acusticamente. Un controsoffitto fonoassorbente fungerà da grande assorbitore e regolatore acustico.

Nella riqualificazione generale dell’aula magna si prevede di ridurre le superfici vetrate della parte più alta della gradonata, fonte di disturbo luminoso e concausa della dispersione termica del fabbricato, sostituendole con nuovi serramenti in alluminio a taglio termico e vetrocamera antinfortunio.

Dal punto di vista impiantistico verranno eseguiti ex-novo tutti gli impianti per adeguarli alle normative vigenti, sia in termini di sicurezza, che di risparmio energetico. Anche per gli impianti elettrici di illuminazione, di rilevazione e allarme incendi e di diffusione sonora, si prevede l’integrale rifacimento.

Ampliamento e riorganizzazione degli spazi esterni

Il progetto prevede la creazione di un foyer d’ingresso all’aula magna in luogo delle attuali uscite di emergenza verso il cortile a gradoni. Questo nuovo volume sarà l’accesso autonomo esterno, ma sarà anche uno spazio utile sia alla scuola che a fruitori esterni per ricreazioni, incontri, mostre.

Nel nuovo ampliamento, delle dimensioni di circa 250 mq, verranno realizzati nuovi servizi igienici ad uso dell’auditorium e dello stesso foyer, un bar e un locale ad uso ripostiglio per l’aula magna.

Ogni collegamento, verso l’interno e verso l’esterno, è in sicurezza e senza barriere architettoniche. Viene realizzato un percorso esterno “accessibile”, con adeguamento del sistema delle rampe esistenti, e un nuovo accesso in prossimità del cancello d’ingresso secondario, ora confinato tra il marciapiede e il parcheggio esterno su via Baden Powell.

Istituto superiore Canova

