Compagnia Piccolo Canto presenta “Lisistrata On Air”

Compagnia Piccolo Canto con Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera, Swewa Schneider. Regia Roberto Tarasco, arrangiamento canti Miriam Gotti – Coproduzione: Compagnia Piccolo Canto, Fondazione Teatro Donizetti e CTB – Centro Teatrale Bresciano

LISISTRATA ON AIR

sabato 3 febbraio 2024 ore 21.00

Uno spettacolo trascinante, dal ritmo allegro e viscerale. In scena cinque voci femminili che, alternando recitazione a parti complesse di polifonia vocale, raccontano e cantano uno degli esempi più celebri e antichi di sciopero del sesso.

Atene è logorata dalla guerra del Peloponneso e sfiancata dalla catastrofica spedizione in Sicilia. È ormai chiaro che non ci saranno vincitori. In questo contesto Aristofane scrive la commedia Lisistrata, a cui lo spettacolo è liberamente ispirato, una delle più spassose fantasie contro la sopraffazione e il potere che dall’antichità ci sia mai stata tramandata.

E qui le artiste compiono una riscrittura, fedele al testo originale, ma molto fantasiosa. In un gramelot in bergamasco, bresciano, veneto e cimbro, si innestano parentesi narrative in italiano, incursioni nella modernità, come lo spunto sul mercato della produzione di armi. Le province di Bergamo, Brescia e Milano formano il triangolo che detiene il primato europeo per produzione di pistole e fucili, armi leggere che provocano il novanta per cento delle vittime dei conflitti nel mondo.

Nello spettacolo la nostra attualità si fa largo in questa storia antica per ribadire la pace e farla finita con tutte le guerre. Le immagini e i collegamenti estemporanei e multiformi non mancano: l’Acropoli di Atene diventa “Bèrghem de hura”, e le attrici sono altrettante Arlecchine scatenate o Garibaldi in gonnella, una squadra di cantore battagliere che non lesinerà energia, nel costruire questo coloratissimo canto di ribellione femminile.

Roberto Tarasco

Regista, scenografo, light designer, e direttore artistico del Teatro Sociale di Valenza, è tra i fondatori del Laboratorio Teatro Settimo all’inizio degli anni Ottanta.

Tarasco è colui che si è inventato un nuovo spazio e un nuovo mestiere nel mondo del teatro: la scenofonia. L’ha battezzata così. “È l’arte della messa in scena a partire dai suoni. Il teatro è lo spazio dell’evocazione e nel suono trova il suo grembo”.

INGRESSO INTERI

Tesserati 2023/2024: 12,00 Euro

Non tesserati: 12,00 Euro + 3,00 Euro tessera annuale 2023/2024

RIDUZIONI

Promozione Under 30:

€ 9,00 + € 3,00 tessera annuale 2023/2024

Studenti Conservatorio di Vicenza e possessori VI-University card:

€ 7,00 + € 3,00 tessera annuale 2023/2024 (vedi come averla…)

Abbonàti al Teatro Comunale di Vicenza:

10,00 Euro+3,00 Euro tessera annuale 2023/2024

Iscritti scuola di teatro e danza di Ossidiana

anno 2023/2024: € 6,00 Euro

Carnet/Abbonamento

5 spettacoli 50,00 Euro (vedi info…)

E’ necessaria la prenotazione

a info@spaziokitchen.it oppure con messaggio al 335 5625286

Kitchen Teatro Indipendente

via dell’Edilizia 72 – 36100 Vicenza

guarda dove siamo…