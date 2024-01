Basilica Palladiana: incontro con il fisico Guido Tonelli

Alla scoperta del tempo e dei suoi misteri in un appuntamento eccezionale, organizzato da Relazionésimo, giovedì 25 gennaio in Basilica Palladiana a Vicenza.

Il fisico del CERN, tra i ricercatori che hanno portato alla scoperta del bosone di Higgs, racconterà l’antico sogno degli uomini di sottrarsi allo scorre del tempo. Un racconto tra fisica, arte e filosofia.

Sant’Agostino sul tempo

«Se nessuno me lo chiede, lo so; se dovessi spiegarlo a chi me ne chiede, non lo so: eppure posso affermare con sicurezza di sapere che se nulla passasse, non esisterebbe il passato; se nulla sopraggiungesse, non vi sarebbe un futuro; se nulla esistesse, non vi sarebbe il presente». Queste parole di Sant’Agostino sul tempo e sulla sua natura affascinano da secoli pensatori e scienziati. Forse perché il tempo, continuamente, ci sfugge ma lo fa in forme sempre nuove, come spiega Guido Tonelli, fisico al Cern di Ginevra e professore all’Università di Pisa, nel team che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs, che giovedì 25 gennaio alle 18 sarà ospite di Relazionésimo per un importante incontro sul tema “Uccidere il tempo” che si terrà in Basilica Palladiana in occasione della mostra “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori a Vicenza”, promossa dal Comune di Vicenza, di cui Relazionésimo è partner.

Guido Tonelli

«Nel mondo materiale complesso in cui si svolgono le nostre esistenze quotidiane vige una separazione netta fra passato e futuro», spiega Tonelli. Quando ci cade un bicchiere dal tavolo lo vediamo subito finire in pezzi sul pavimento. «Se qualcuno ha registrato la scena con un cellulare e la proietta al contrario possiamo immediatamente renderci conto che ha fatto un editing del filmato e ne ha invertito il senso. Vediamo i cocci saltare dal suolo sul tavolo e ricomporsi elegantemente a formare il bicchiere originario».

Ma è una scena cui non abbiamo mai assistito nel mondo reale. Eppure, prosegue Guido Tonelli – tra i fisici più noti oggi al grande pubblico, autore del recente best-seller Tempo. Il sogno di uccidere Chrònos (Feltrinelli) – «nel mondo di oggetti molto semplici, come le particelle elementari, sottoposti a un pugno di interazioni, tutto potrebbe svolgersi in maniera più simmetrica e ordinata e anche il tempo potrebbe sfuggire alla condanna di correre sempre in un’unica direzione».

La simmetria

Potremmo avere reazioni e decadimenti che si svolgono in perfetta simmetria. L’unica possibilità è verificare se questo è realmente il caso e cercare di capire se in natura esiste una simmetria forte, valida in tutte le circostanze. Un tema, quello della simmetria, che è stato al centro della mostra La Proporzione aurea organizzata da Relazionésimo lo scorso autunno proprio in Basilica Palladiana e ritorna, ora, nell’esposizione dedicata a Caravaggio, Van Dyck e Sassolino.

Continua Tonelli

L’esempio più comune di simmetria è quella speculare. La possiamo verificare ogni mattina, osserva Tonelli. Quando? «Quando ci guardiamo allo specchio, mentre ci laviamo i denti o ci pettiniamo. L’immagine ci è familiare e in essa ci riconosciamo subito, anche se l’individuo che vediamo, pur somigliandoci in tutti i dettagli, è molto diverso da noi. La sua mano destra corrisponde alla nostra sinistra e viceversa. Basta usare un pettine o un rasoio per accorgersi della differenza. È lo scherzo della simmetria speculare, per cui i due oggetti, quello reale e la sua immagine, non sono uguali, ma simmetrici per riflessione».

È un artefatto ben noto a tutti dai tempi più remoti. Ma è proprio grazie a questo fenomeno che molti pittori hanno potuto dipingere il proprio autoritratto, quando non erano ancora state inventate le macchine fotografiche. Posavano davanti allo specchio e riportavano sulla tela la loro immagine riflessa. È così che Caravaggio ha potuto dipingere sé stesso, ancora giovanissimo, in veste di Bacco, in un autoritratto famoso, esposto alla Galleria Borghese di Roma. Ed è sempre così che Caravaggio, nel San Girolamo ora esposto in Basilica Palladiana, traccia sul volto dell’anziano traduttore i segni di una simmetria che riappare. Stavolta non nello specchio, ma nel libro che ha davanti.

Desiderio, stavolta, non di uccidere il tempo, ma di trasmetterlo. Desiderio di relazione che in San Girolamo si concretizza nel lavoro lento e paziente del traduttore: sua, infatti, la traduzione della Bibbia in latino, nota come la Vulgata. La Vulgata è una delle traduzioni più influenti della Bibbia nella storia e ha svolto un ruolo significativo nella diffusione del Cristianesimo e nella costruzione dell’identità profonda dello spirito europeo.

Guido Tonelli

Nato nel 1950, fisico del CERN di Ginevra, professore di Fisica Generale dell’Università di Pisa e ricercatore associato dell’INFN, è uno dei principali protagonisti della scoperta del bosone di Higgs. Dopo aver lavorato a progetti di ricerca in Europa e negli Stati Uniti, si è dedicato all’esperimento CMS al CERN ed ha guidato la Collaborazione nei momenti cruciali della caccia alla particella più elusiva della storia della fisica.

Per il suo contributo a questo importante risultato ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Fra i più prestigiosi: lo Special Prize for Fundamental Physics, il Premio Enrico Fermi nel 2013 e la Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica. Per Rizzoli ha pubblicato: La nascita imperfetta delle cose. La grande corsa alla particella di Dio e la nuova fisica che cambierà il mondo (2016), Cercare mondi. Esplorazioni avventurose ai confini dell’universo (2017), mentre per Feltrinelli ha pubblicato: Materia. La magnifica illusione (2023), Quando si accesero le stelle. Un grande scienziato ti racconta la nascita dell’universo (2022; con Sergio Rossi, illustrazioni di Matteo Berton), Tempo. Il sogno di uccidere Chrònos (2021) e Genesi. Il grande racconto delle origini (2019).

