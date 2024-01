YOG 2024: Daniele Zampedri 6° nei 500 metri di short-track

Daniele Zampedri è 6° nei 500 metri di short track. Vince la nazionale femminile di hockey ghiaccio 3×3 – YOG GANGWON 2024

Nella terza giornata dei Giochi olimpici giovanili invernali (YOG) di Gangwon 2024, per gli atleti FISG arriva un piazzamento di prestigio nello short track. Anche le ragazze dell’hockey 3×3 si fanno valere. Aperto il programma dello speed skating

Nella provincia sudcoreana di Gangwon è andata in archivio la terza giornata dei Giochi olimpici giovanili invernali (YOG) 2024. Nell’ambito della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, gli azzurri sono stati impegnati in quattro sport.

Short track – 500 metri

Nel settore maschile, Daniele Zampedri si è fatto valere. Il teenager azzurro si è issato sino alla semifinale, prendendo poi parte alla Finale-B, nella quale è passato per primo sul traguardo. In questo modo è stato classificato 6° assoluto. Eliminato ai quarti di finale Aaron Van Quang Pietrobono, mentre in ambito femminile Sara Martinelli e Sara Merazzi si sono fermate nelle batterie.

Hockey 3×3

Doppio impegno per l’Italia dell’hockey 3×3. In nottata è stata incamerata la terza vittoria grazie al travolgente successo sul Messico. Partita senza storia, durante la quale le azzurre hanno disposto a piacimento delle avversarie, di livello oggettivamente inferiore. Le centroamericane hanno resistito nel primo periodo, chiusosi sul punteggio di 3-1, ma nel secondo parziale la compagine tricolore è volata sull’8-2, chiudendo poi la pratica per 11-3. Successivamente, l’Italia è tornata sul ghiaccio contro la Corea del Sud padrona di casa.

L’incontro è stato viceversa estremamente equilibrato, in quanto nessuna delle due squadre ha mai preso il sopravvento sull’altra. Il punteggio è rimasto perennemente in bilico, tanto che i tempi regolamentari si sono conclusi sul 5-5. La sfida si è risolta agli shoot-out, dove hanno prevalso le asiatiche.

Curling

giunta la prima sconfitta dopo tre affermazioni consecutive. Il quartetto misto si è inchinato 3-7 alla Danimarca in un match deciso nelle fasi iniziali. Gli azzurri si sono subito ritrovati in svantaggio 0-3. Dopo aver accorciato le distanze nel terzo end, hanno dovuto incassare altri due punti nel quarto parziale, subendo poi una mano rubata. Sotto 2-6, i restanti segmenti sono stati pura accademia.

I 500 metri

sono anche la distanza che ha aperto il programma del pattinaggio velocità pista lunga. In campo maschile Lorenzo Minari e John Bernardi si sono attestati rispettivamente al 13° e al 15° posto; nel settore femminile Noemi Libralesso e Giorgia Franceschini hanno concluso in 21ma e 23ma posizione.

Qui programmi e risultati completi degli Youth Olympic Games 2024.

Fonte FISG – Foto: Getty Images