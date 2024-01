Iniziati i lavori – Valdagno: biblioteca e galleria civica sempre più accessibili – Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive prevede un investimento di 665.000 euro finanziato per 614.000 da PNRR.

Nei mesi scorsi già realizzati corsi e installati strumenti per migliorare la fruizione degli spazi e delle attività.

Villa Valle a Valdagno

Dopo la dotazione di una LIM, di un defibrillatore e di nuovi arredi, l’installazione di un sistema a spira induttiva per gli ipoudenti, i corsi di linguaggio dei segni e di inclusione sociale e la redazione del Peba (piano eliminazione barriere architettoniche), hanno preso il via anche i lavori edili per rendere sempre più accessibile il complesso di Villa Valle.

I diversi interventi che interesseranno l’edificio di viale Regina Margherita sono iniziati con le opere di realizzazione di un nuovo ingresso alla galleria civica nel cortile che dà verso corso Italia e piazza Roma. Si tratta di uno dei tanti tasselli del più ampio progetto che il Comune sta mettendo in campo per abbattere le barriere architettoniche e cognitive ancora presenti nella struttura.

Oltre alla riorganizzazione del sistema di accesso al piano interrato, sono infatti previsti:

l’installazione di un elevatore ,

, la realizzazione di un bagno per disabili,

la creazione di u no spazio coperto esterno ,

, la dotazione di i nsegne, segnaletica e strumenti per persone con disabilità o ridotte capacità motorie

una mostra di libri accessibili.

Il progetto è reso possibile grazie a un investimento complessivo di 665mila euro dei quali 614mila coperti dai fondi del PNRR.

Valdagno – Anna Tessaro

“Questo progetto ha la grande qualità di unire interventi strutturali e azioni per rendere più accessibili i servizi e le attività della biblioteca e della galleria civica – sottolinea la vicesindaco Anna Tessaro -. Abbattiamo infatti le barriere fisiche che ancora ci sono, ma allo stesso tempo costruiamo nuove opportunità per promuovere la cultura e la lettura. In questo modo può proseguire con ancora più forza il percorso che stiamo compiendo per fare di Villa Valle un luogo sempre più ospitale, aperto, partecipato. Un luogo di crescita, all’insegna dell’incontro e dello scambio intergenerazionale e interculturale“.

Valdagno – Un percorso che viene confermato anche dai numeri che vedono un continuo aumento dei nuovi iscritti – passati da 476 del 2019 ai 488 del 2022 fino ai 549 del 2023 – e degli appuntamenti promossi. Questi ultimi sono più che raddoppiati rispetto al periodo pre-pandemia: dai 175 del 2019 si è saliti a 372 del 2023 passando per i 231 del 2022.

Il cantiere

Il cantiere, che riguarderà diverse aree dello storico palazzo, non comporterà chiusure o interruzioni del servizio della biblioteca, mentre sarà necessario procedere a temporanee riduzioni della superficie a disposizione delle attività della galleria civica. Saranno invece possibili disagi a causa dei rumori dei lavori, che si cercherà in ogni caso di ridurre al minimo. Salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, gli interventi edili sullo stabile dovrebbero concludersi entro l’estate. Per consentire i lavori, già nei mesi scorsi la rampa di accesso alla biblioteca è stata posizionata in via provvisoria nell’ingresso principale.

Un nuovo sistema d’ingresso alla galleria civica

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo accesso alla galleria civica tramite una scala che si incunea nel terreno del giardino a nord (quello che dà su corso Italia). La struttura permetterà di raggiungere il nuovo vano che sarà ricavato nell’interrato. In futuro, con un successivo intervento, la scala sarà completata da una copertura che ne caratterizzerà la presenza e la funzione. L’attuale ingresso della galleria civica, posto in via Regina Margherita, verrà invece riqualificato mediante:

una sistemazione dei muri laterali della rampa,

il trattamento antisdrucciolevole della stessa

lo spostamento della “Venere di Milo” ora situata di fronte alla facciata di Villa Valle in una nuova collocazione per valorizzare e dare il giusto risalto alla statua.

Galleria e biblioteca più accessibili e collegate

L’intervento proseguirà attraverso la realizzazione di uno scavo nel lato ad est della biblioteca per la creazione di un nuovo vano a servizio dell’area espositiva al piano interrato dell’edificio. Qui verrà realizzato un bagno per persone con disabilità e sarà installata una piattaforma montapersone esterna che collegherà il livello interrato al livello d’ingresso e alla biblioteca. Per migliorare l’accessibilità all’interno di quest’ultima è inoltre stato installato un montascale a servizio della sala del caminetto e dei bagni del seminterrato, degli uffici, della sala studio e dei bagni al secondo piano.

Più spazi per le attività

Con l’obiettivo di favorire la fruizione del complesso è poi previsto il posizionamento di un nuovo sistema di insegna e segnaletica multilingue. Accessibile con individuazione dei percorsi e dei servizi per utenti da ridotte capacità motorie. La realizzazione di un volume esterno che permetterà di sfruttare maggiormente gli spazi del giardino. Oltre alla dotazione di una LIM già oggi fornisce agli educatori la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi dell’apprendimento multimediale. Favorendo l’inclusione di persone con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e un coinvolgimento maggiore di tutti.

Un luogo di servizi per tutti e tutte

Un’attenzione particolare viene poi dedicata agli strumenti per promuovere l’inclusione. Nell’ambito del progetto, il salone della biblioteca è stato dotato di un sistema a spira induttiva a supporto degli utilizzatori di apparecchi acustici.

La migliore accessibilità dei servizi passerà anche per un nuovo sito web della biblioteca con strumenti dedicati a utenti con ridotte capacità sensoriali e per la formazione di dipendenti e volontari – già avviata – in materia di inclusione sociale e di linguaggio dei segni (LIS).

Per aumentare la sicurezza nell’edificio è stato acquistato un defibrillatore, con relativo corso di formazione per i dipendenti. Mentre per promuovere l’accessibilità alla lettura sarà organizzata la mostra “Lettori alla pari”. Che consentirà la presentazione di libri e momenti di formazione per genitori, insegnanti, educatori, logopedisti.

